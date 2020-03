SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi 19 marzo: i numeri vincenti

SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 19 MARZO 2020

Tutto pronto per l’estrazione del Superenalotto di oggi giovedì 19 marzo 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 34/2020. 35 milioni di euro per il Jackpot di questa sera: il SuperEnalotto si prepara per la sfida più attesa di metà settimana. Una nuova estrazione in arrivo e tanti premi generosi: chi riuscirà a conquistare i primi posti sul podio? In attesa, rivediamo i dati ufficiali grazie alla classifica delle vincite. In testa il 4+ da oltre 41 mila euro e con tre vincitori, seguito dal 5 che sfiora i 30 mila euro e premia quattro appassionati. Sono invece 66 i partecipanti ad imbroccare la vincita del 3+, pari a 2.801 euro, mentre saliamo a 293 per i fortunelli che si sono aggiudicati 416,03 euro a testa grazie al 4. Il 3 regala un premio da 28,01 euro a 12.994 vincitori, mentre i giocatori fortunati che hanno imbroccato il 2 da 5,37 euro sono in tutto 209.495. Al terzultimo posto troviamo quindi il 2+ da 100 euro, centrato da 1.055 biglietti fortunati e seguito dall’1+ da 10 euro. Vincono 7.728 giocatori, contro i 17.703 partecipanti che azzeccano invece lo 0+ da 5 euro.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto è ormai alle porte con un nuovo concorso tutto da scoprire. Il Jackpot è pronto per farci compagnia anche nel corso dell’appuntamento imperdibile che ci attende questa sera, anche se non è certo che il montepremi farà la sua comparsa fra le vincite realizzate. Rimarremo nel dubbio fino alla fine dell’estrazione, ma questo non ci impedisce di sognare in grande e pianificare fin da ora come spendere il nostro tesoretto. La nostra Rubrica ha già vagliato diverse idee lanciate su KickStarter da migliaia di aziende sparse in tutto il mondo e oggi vi vuole parlare di Prompt, l’Anti-Watch per eccellenza. Si tratta infatti di un orologio molto particolare che non prevede numeri o lancette che segnino ore e secondi. Nessuna connessione Bluetooth o WiFi e con un design minimalista che lo rende adatto sia per chi preferisce indossarlo al polso sia per chi preferisce nasconderlo nel taschino. Eppure è in grado di rivelare l’ora esatta: come? Basterà toccare la sua superficie per scoprirlo. Prompt ci dirà infatti l’ora esatta non appena toccheremo il quadrante, grazie ad una serie di luci e vibrazioni. Il calcolo verrà fatto in quattro tempi, indicando se ci si trova entro i primi 15 minuti dell’ora, oppure nei successivi 15 minuti. Tre vibrazioni segnaleranno che si sono raggiunti i 30 minuti di quel particolare orario oppure se mancano 15 minuti ad un’ora precisa. Promt è semplice e moderno e realizzato in acciaio inossidabile rivestito in PVD di alta qualità e vetro ed è progettato per essere piccolo, liscio ed efficiente. Il goal invece è già stato raggiunto, ma chi è interessato potrà partecipare ancora all’asta per altri sei giorni.



