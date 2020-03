SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi 21 marzo: i numeri vincenti

SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 21 MARZO 2020

Tutto pronto per l’estrazione del SuperEnalotto di oggi sabato 21 marzo 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 35/2020. Continua la sua corsa il Jackpot del SuperEnalotto, che nell’estrazione di questa sera potrebbe regalare 35,7 milioni di euro al giocatore più fortunato. L’incognita infatti riguarda l’estrazione della sestina vincente, che non vediamo da diverse settimane. Lo scorso giovedì invece, ci rivelano i dati ufficiali, il premio maggiore è stato quello del 5, del valore di oltre 22 mila euro e con cinque vincitori. Il 5+1 e il 5+ infatti non sono spuntati fra i numeri estratti, mentre al secondo posto nella classifica delle vincite troviamo il 4+ da quasi 12 mila euro ed un unico fortunello. Dimezzato anche il bottino del 3+, del valore di 1.219 euro e con 88 biglietti fortunati, mentre il 4 premia 974 partecipanti con 117,22 euro a testa. A seguire il 3 con un premio da 12,19 euro e 27.925 vincitori, mentre 301.569 appassionati si portano a casa 5 euro ciascuno grazie alla quota del 2. Per il filone SuperStar, il 2+ da 100 euro finisce nelle tasche di 1.020 giocatori, mentre i 10 euro dell’1+ sono associati a 6.145 tagliandi vincenti. Infine abbiamo i 5 euro legati allo 0+, indovinato da 11.020 partecipanti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto sta per dare il via ad una nuova estrazione e tutti gli aspiranti vincitori non vedono l’ora di scoprire le novità dell’appuntamento, oltre al destino del Jackpot. La sestina vincente infatti sta dando filo da torcere a tutti i giocatori della Sisal, ma questa sera avremo la possibilità di conquistare il primo premio in palio. In queste ore di attesa, molti appassionati stanno pensando a come spendere il proprio bottino e stanno analizzando i progetti più interessanti. Anche la nostra Rubrica ha trovato per voi un’idea da valutare in fase di vincita e che è stata lanciata da un’azienda di Oakland sulla piattaforma di KickStarter. Parliamo di Atreus, una tastiera meccanica con design ergonomico e ultra-portatile. Atreus è infatti l’ideale per chi viaggia o per chi è costretto a fare i conti con spazi ridotti. Il design è inoltre pensato in modo da considerare la migliore postura di polsi e mani, in modo da rendere anche il più piccolo gesto il più naturale possibile. Il materiale è invece alluminio anodizzato, mentre lo spessore si aggira sui 19 millimetri. Per quanto riguarda l’asta, attiva per altri 27 giorni, il goal da centrare è invece di 23.266 euro. I sostenitori che fino ad ora hanno aderito all’iniziativa hanno versato contributi per oltre 130 mila.



