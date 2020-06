SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi 1 giugno: i numeri vincenti

Pubblicità

SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 1 GIUGNO 2020

La settimana si apre a sorpresa con un’estrazione del Superenalotto. Prevista per domani, che però è giornata festiva, è stata quindi anticipata ad oggi, lunedì 1 giugno 2020, mentre Lotto e 10eLotto recupereranno mercoledì. E quindi avete l’occasione stasera di iniziare nel migliore dei modi il nuovo mese, e chissà cambiare del tutto la vostra vita. Nel concorso di questa sera, anticipato per via della Festa della Repubblica, il Jackpot in palio è pari a 45,7 milioni di euro. Si tratta del premio più alto d’Europa, quindi col “6” potete scrivere la storia di questo gioco. E magari fare meglio di sabato, quando sono stati vinti 44mila euro grazie al “5”. Le giocate fortunate sono state quattro. Il “4 stella” invece ha fruttato 36mila euro. Nel mese che si è concluso la raccolta comunque ha fatto segnare 79 milioni di euro, a conferma che è un gioco molto seguito. Dopo un mese e mezzo di stop per l’emergenza coronavirus, la raccolta è ripresa e pure con successo. Se però teniamo conto anche dei primi 5 mesi del 2020, allora gli incassi sono stati pari a 395,2 milioni di euro.

SUPERENALOTTO (OGGI, 1 GIUGNO 2020): I NUMERI VINCENTI E….

Il Superenalotto torna oggi con una nuova estrazione, in anticipo rispetto al calendario tradizionale per via della Festa del 2 giugno. In palio c’è un montepremi sempre più ricco, anche per questo è importante non dimenticare di partecipare al concorso. E quando si parla di farsi trovare pronti e preparati, non ci riferiamo solo ai numeri vincenti, ma anche a come spendere la vincita e festeggiare quello che sarebbe un grandissimo evento. I modi e le occasioni di certo non mancano, ma un po’ di indecisione è comprensibile. Per questo può tornare utile un progetto lanciato su KickStarter. Visti i tempi, e cioè l’emergenza coronavirus che stiamo affrontando, abbiamo pensato alla mascherina elettronica riutilizzabile che purifica l’aria. Certificata FFP3, è realizzata dalla Amulet Technology Limited, che l’ha chiamata PX-0 Guardian Mask nell’anno 2020. Diversamente dalle tradizionali mascherine a filtro, questa è progettata per purificare l’aria ed essere quindi riutilizzabile. La società ha ottenuto il brevetto, quindi sta per mettere in circolazione sul mercato queste mascherine con doppio filtro che isolano efficacemente le goccioline e le particelle di Pm 2.5. Ad oggi sono stati raccolti 46.254 euro su un obiettivo di 1.158 grazie al contributo.



