Superenalotto/ Estrazioni di oggi 10 gennaio: i numeri vincenti

SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 10 GENNAIO 2021

La settimana si apre con una estrazione speciale del Superenalotto, in programma per la prima serata di oggi, lunedì 10 gennaio 2022 e valevole per il nuovo concorso Sisal n. 3/2021. Questa volta il celebre gioco non andrà a braccetto con il Lotto in quanto avrà da recuperare un concorso posticipato per via delle ormai archiviate festività natalizie. Il concorso odierno andrà ufficialmente a recuperare quello dello scorso sabato 8 gennaio, quando è andato in scena il recupero del concorso dello scorso 6 gennaio 2022.

Con l’estrazione di oggi del Superenalotto, dunque, si andrà in pari con i primi appuntamenti del nuovo anno e la vera novità per gli appassionati del gioco sarà rappresentata dal fatto che questa settimana ci saranno ben quattro – e non tre come da tradizione – appuntamenti con la Dea Bendata durante i quali poter tentare la fortuna e soprattutto cercare di intercettare il ricchissimo jackpot messo a disposizione dal Superenalotto. L’appuntamento è per la prima serata di oggi 10 gennaio con la nuova sestina vincente.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Aumenta sempre di più l’attesa in vista del nuovo concorso speciale del Superenalotto di questo lunedì ed il merito è proprio del jackpot messo in palio e che potrà essere raggiunto indovinando tutte e sei le cifre fortunate della combinazione che si appresta ad essere estratta. Nell’ultimo concorso di sabato 8 gennaio, nessun concorrente è riuscito ad individuare il fatidico “6” e questo ha portato a far lievitare ulteriormente il jackpot che in vista dell’estrazione odierna ha raggiunto quota 137,5 milioni di euro.

Durante l’ultimo appuntamento del Superenalotto con il quale si è conclusa la passata settimana all’insegna della fortuna, tuttavia, sono stati realizzati quattro punti “5”, centrati rispettivamente a Seren del Grappa (BL), Mozzecane (VR), Oristano e Pistoia. A ciascuno dei fortunati vincitori è andato un premio di 66.426,74 euro. Un bel gruzzoletto del valore di 36.401 è andato anche nelle tasche di altri due concorrenti che hanno intercettato il “4 Stella”. L’attuale jackpot in palio si avvicina sempre di più a quello che è stato intercettato lo scorso 22 maggio 2021 a Montappone (FM), quando un fortunatissimo concorrente riuscì ad individuare il “6” del valore di 156 milioni di euro!

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del Superenalotto, in vista dell’estrazione odierna, continua a rappresentare il vero punto di forza del gioco e ad attrarre un numero sempre maggiore di giocatori che sperano di poter dare una svolta alla propria vita. La maxi vincita, tuttavia, potrebbe comportare qualche piccolo problema di gestione alla luce dell’incredibile somma in denaro messa in palio. Come impiegare e/o investire il jackpot del Superenalotto? Sono numerosi i concorrenti che decidono di investirne una buona parte nell’acquisto di una casa ma la somma è così elevata che permette anche di finanziare piccoli o grandi progetti che potrebbero stare particolarmente a cuore.

A tal proposito, sono numerosi i creatori desiderosi di un piccolo finanziamento utile a realizzare il proprio sogno, ospitati sulla piattaforma Kickstarter. Tra i tanti progetti attualmente presenti, oggi vi parliamo di “My dad is”, un libro per bambini che sottolinea l’importanza dei papà neri. “My Dad Is, è la storia di Chase, un sognatore avventuroso e sconclusionato di sei anni, il cui sogno più grande è quello di essere proprio come suo padre”, si legge nella descrizione del progetto. Tante le ragioni che rendono Chase orgoglioso del padre afroamericano. Una storia interessante che regala sorrisi e momenti di riflessione. Se il progetto ti interessa, puoi saperne di più cliccando qui.



