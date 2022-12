Superenalotto/ Estrazioni di oggi: 12 dicembre, i numeri vincenti

SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 12 DICEMBRE 2022

Oggi, lunedì 12 dicembre 2022, vanno in scena le nuove estrazioni del Superenalotto con i loro numeri vincenti, nella speranza che questi ultimi si rivelino realmente tali in occasione del concorso Sisal n. 148/2022. “Sarebbe anche ora”, verrebbe da commentare, dal momento che la pazienza degli scommettitori è messa a durissima prova da un jackpot tanto elevato quanto beffardo, visto che da più di un anno e mezzo sfugge ai giocatori e li costringe ad alzare bandiera bianca. La cifra in palio è da mille e una notte: 325,2 milioni di euro, difficile anche solo da concepire con il pensiero.

Nessun 6, per l’appunto, è stato centrato in occasione dei sorteggi andati in scena sabato 10 dicembre, quando sono stati undici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 37.633,30 euro a testa. Da segnalare anche dodici “4 stella” da 38.519 euro ciascuno. Di recente (3 dicembre), c’è stato uno scommettitore che ha potuto comunque esultare a braccia alzate, vista l’entità dell’importo conquistato: è accaduto presso il punto vendita Sisal di via Flaminia 181 a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, dove è stato acciuffato un “5+1” da 1.150.947,88 euro.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del Superenalotto è talmente ricco che, in caso di vincita, sarebbero innumerevoli le opzioni utili per il suo impiego. Avete già provato a immaginare come investireste 325,2 milioni di euro? Tra le tante alternative esistenti, vi suggeriamo anche di valutare la possibilità di consultare la piattaforma web Kickstarter, dove sono raccolte numerose idee a caccia di sostegno economico e sviluppate dai creativi di tutto il pianeta. Lì, potrete leggere ed eventualmente selezionare quella o quelle che vi danno maggiore ispirazione e decidere di sostenerla/e.

Una di esse si chiama “Shiki Wrap: Heaven on Earth”. Ecco la descrizione: “Compleanni, matrimoni, la mattina di Natale. Si dedica così tanto tempo e impegno alla pianificazione di queste occasioni speciali, all’impacchettamento dei ricordi più belli della nostra vita, e poi le confezioni diventano spazzatura, grandi mucchi di rifiuti. Questi si accumulano e molti non sono riciclabili, producendo tonnellate di scarti nelle discariche ogni anno. L’industria della carta è il quinto più grande consumatore di energia al mondo e il 20% dei tronchi industriali è destinato alla carta da imballaggio monouso. Per questo c’è Shiki Wrap, alternativa bella e sostenibile alle confezioni regalo di carta, realizzata negli Stati Uniti con splendidi disegni su un tessuto morbido ed elastico ricavato dalla plastica riciclata Repreve, certificata e tracciabile. I nostri involucri sono semplicemente legati o chiusi con una fascia intorno al regalo – niente pieghe, niente grinze, niente forbici, niente nastro adesivo – e ispirati alla tradizione giapponese del furoshiki”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO

Pur essendo eccezionalmente “divise” da quelle del Lotto e del 10eLotto (tenutesi venerdì), le estrazioni del Superenalotto di oggi, lunedì 12 dicembre 2022, sono comunque collegate alla smorfia napoletana, visto che – come sempre – i suoi significati sono connessi a doppio filo ai numeri vincenti del giorno. In particolare noi de IlSussidiario.net vogliamo tentare di fornirvi un suggerimento riferito ai numeri su cui puntare, nell’auspicio che si riveli fortunata, muovendo i nostri passi da una notizia d’attualità e di carattere medico: una bambina di 5 anni, nata a Torino da genitori cinesi, è stata sottoposta con successo a un impegnativo trapianto, avvenuto collegando il fegato del donatore direttamente al cuore della ricevente. L’intervento è stato effettuato all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino.

La ripresa emodinamica della piccola paziente e la ripresa funzionale del fegato trapiantato sono ottimi. Dopo pochi giorni la bambina ha potuto essere dimessa dalla rianimazione. Attualmente la piccola sta procedendo con il recupero post-operatorio presso la Gastroenterologia pediatrica, in attesa di essere nuovamente trattata con terapie di consolidamento presso l’Oncoematologia pediatrica della professoressa Fagioli. Ma quali sono i numeri connessi a questa lieta news? Esordiamo in questo senso con il numero 62 (trapianto), per proseguire quindi con il numero 45 (fegato). Ci sono poi il 14 (cuore), il 41 (ospedale) e il 16 (operazione).











