Superenalotto/ Estrazioni di oggi 24 aprile 2023, i numeri vincenti

SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 24 APRILE 2023

Oggi, lunedì 24 aprile, si terrà eccezionalmente la prima estrazione settimanale del Superenalotto, slegata dal Lotto che, invece, si presenterà nella giornata di mercoledì! Gli appuntamenti settimanali, poi, continueranno come di consueto il giovedì e il sabato, finita la parentesi festiva del 25 aprile. Insomma, potrebbe darsi che la Dea Bendata decida di premiare proprio oggi qualche fortunato giocatore, dopo che da tempo (esattamente il 25 marzo) non viene segnato nessun punto da “6”, che permette di acciuffare il jackpot del Superenalotto!

Mentre attendiamo l’estrazione di oggi, lunedì 24 aprile, recuperiamo anche rapidamente quanto avvenuto in occasione della precedente estrazione, avvenuta sabato 22. Come anticipato, non si è visto spuntare nessun vantaggioso punto da “6”, ed il jackpot odierno del Superenalotto è salito alla cifra di 21,4 milioni di euro! Il 22 sono, invece, stati segnati ben 16 punti da “5”, che sono valsi 16.439,08 euro a giocatore. Un altro fortunatissimo giocatore, invece, ha centrato l’unico “4 Stella” della giornata, dal valore di 28.835 euro. Complessivamente, nell’ultima estrazione del Superenalotto sono stati assegnati premi per 6milioni di euro.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

In attesa di scoprire quali saranno gli esiti dell’estrazione odierna del Superenalotto, immaginiamo per un attimo di riuscire a mettere le mani sul jackpot, dall’impressionante valore di 21,4 milioni di euro! Con questa vantaggiosa cifra in tasca, rimane solo da chiedersi cosa fare, e tra le tante idee, dopo ovviamente aver pensato a qualche sfizio per noi stessi e per i nostri cari, si potrebbe decidere di investire parte del premio in un innovativo progetto. Le idee sulla piattaforma Kickstarter non mancano affatto ed oggi vediamo, per esempio, il Sec|Dec.

Si tratta di uno schermo secondario per il computer, compatto e versatile che permette, grazie al suo schermo touch di accedere ad una serie di funzioni personalizzabili (come il calendario, la calcolatrice o anche le informazioni sul meteo o un piccolo browser). La risoluzione è in 4K, e si adatta perfettamente a qualsiasi sistema operativo, da Windows ad MacOS, integrandosi anche con i tablet di casa Apple.











