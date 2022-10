Superenalotto/ Estrazioni di oggi 31 ottobre 2022, i numeri vincenti

SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 31 OTTOBRE 2022

Le estrazioni del Superenalotto tornano oggi, lunedì 31 ottobre 2022, con i loro numeri vincenti, sperando che si rivelino realmente tali in occasione del concorso Sisal n. 131/2022. Il jackpot non si palesa da oltre 17 mesi: in tal senso, l’ultima vincita risale al 22 maggio 2021, quando la combinazione vincente venne intercettata da un giocatore di Montappone (Fermo). Il montepremi del Superenalotto ha quindi continuato a crescere senza soluzione di continuità, giungendo ad attestarsi a quota 298,5 milioni di euro.

Nel concorso di sabato 29 ottobre sono stati otto i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 39.494,21 euro a testa. Da segnalare anche dodici “4 stella” da 39.764 euro ciascuno. Attualmente, il jackpot messo in palio dal Superenalotto è anche il più alto in Europa, ben oltre quello dell’Eurojackpot (104 milioni di euro) e dell’EuroMillions (oltre 129 milioni di euro). Se dovesse essere centrato, sarebbe il premio più alto mai assegnato nella storia delle lotterie europee, davanti ai 220 milioni di euro vinti proprio con l’EuroMillions nell’ottobre 2021 in Francia.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come si può investire il jackpot del Superenalotto, qualora la Dea Bendata si riveli magnanima? Proviamo a darvi un suggerimento, considerato l’importo decisamente elevato del montepremi in palio: collegatevi al sito internet Kickstarter, la piattaforma web nata con l’intento di individuare idee a caccia di sostegno economico e sviluppate dai creativi di tutto il pianeta, e selezionate le iniziative che più vi ispirano.

Una di esse si chiama “GREEN DISC – Lo strumento intelligente per la cura della catena della bicicletta”. Ecco la descrizione: “Come funziona? Il lubrificatore a rotazione libera immagazzina fino a 30 ml di lubrificante e si adatta perfettamente alla catena durante la rotazione con una leggera pressione. In questo modo viene applicata la giusta quantità di lubrificante alla catena e allo stesso tempo vengono assorbite le particelle metalliche abrase. Il lubrificante penetra completamente nella catena durante la rotazione. Con il GREEN DISC si risparmia fino al 90% di olio, poiché rilascia solo la quantità di lubrificante di cui la catena della bicicletta ha realmente bisogno. L’olio non finisce nello straccio e non schizza in giro. Né sul pavimento, né sui freni o sul telaio della bicicletta. Se (dopo molti utilizzi) la ruota di lubrificazione deve essere sostituita, nessun problema: questa parte può essere sostituita. Insieme al nostro lubrificante per catene biodegradabile, potete smaltire la ruota di lubrificazione in un cumulo di compost, perché è completamente biodegradabile”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO

Le estrazioni del Superenalotto di oggi sono collegate alla smorfia napoletana, i cui significati sono connessi a doppio filo ai numeri vincenti del giorno. In particolare noi de IlSussidiario.net anche oggi, lunedì 31 ottobre 2022, proviamo a darvi un suggerimento relativo ai numeri sui quali puntare, nella speranza che si riveli fortunata, partendo da una notizia d’attualità: l’utilizzo della sigaretta elettronica è aumentato negli ultimi anni soprattutto tra i giovanissimi. Inoltre sono in molti a ritenere le e-cig sono meno dannose rispetto al fumo di tabacco.

Gli studi scientifici, in realtà, dicono che c’è un un’associazione tra l’esposizione al fumo passivo da e-cig contenente nicotina e un aumento del rischio di sviluppare sintomi respiratori come dispnea e bronchite. L’allarme sui potenziali rischi legati all’impiego delle sigarette elettroniche arriva dal congresso nazionale della Società italiana per le malattie respiratorie infantili (Simri) in corso a Palermo e riguarda soprattutto i giovanissimi. Ma quali sono i numeri connessi a questa news? Esordiamo in questo senso con il numero 36 (fumo), per proseguire quindi con il numero 67 (sigaretta). Ci sono poi il 21 (giovane), il 2 (studio) e l’81 (polmone).

