Superenalotto/ Estrazioni di oggi, lunedì 6 giugno 2022: i numeri vincenti

Il concorso Sisal numero 67 del Superenalotto che si sarebbe dovuto tenere il 4 giugno avrà luogo nella serata di oggi, lunedì 6 giugno 2022, per effetto degli slittamenti generati dallo stop per la Festa della Repubblica. Certo è che l’attesa sta divenendo spasmodica e, in vista della seconda estrazione del mese di giugno, sono in molti ad auspicare di centrare una importante vincita. Il motivo è scontato: il ricco jackpot in palio. L’assenza di un “6” da oltre un anno ha fatto sì che il montepremi raggiungesse quota 215,2 milioni di euro in vista dell’estrazione odierna.

Nel concorso di sabato scorso, sono stati centrati sette punti “5”, con i fortunati vincitori che si portano a casa 43.807,78 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 38.133 euro ciascuno. Tuttavia, va da sé che la maggior parte dei giocatori ambisca a intercettare il ricchissimo “6” che potrebbe realmente cambiare la vita del fortunatissimo concorrente, un po’ come avvenne il 22 maggio dello scorso anno a colui che intercettò l’intera combinazione, a Montappone (FM), portandosi a casa il super premio da 156 milioni di euro. Il vincitore, all’epoca, aspettò appena 3 giorni per presentare la vincita all’incasso.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto in caso di vittoria? Un interrogativo importante, anche alla luce dell’ingente somma messa in palio dal concorso. A tal proposito, il possibile vincitore milionario può affidarsi ai consigli della nostra rubrica, imperniata sulla piattaforma Kickstarter, che garantisce spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali attendono solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “Bould Pack: Inspired by Nature. Geared For Travel”, di Kodama. Si tratta, come recita la descrizione, di un borsello da viaggio multiuso, con un’espandibilità e un’organizzazione uniche e realizzato con materiali naturali e non sintetici. Dicono i suoi ideatori: “Abbiamo trascorso mesi alla ricerca di un materiale naturale e resistente che non solo fosse in grado di respingere l’acqua, ma anche di durare per tutta la vita. Il nostro viaggio ci ha portato alla tela di canapa, un tessuto a base vegetale con una resistenza allo strappo quattro volte superiore a quella del cotone! Abbiamo cercato di utilizzare solo materiali naturali, riducendo la nostra dipendenza dai materiali sintetici, che possono impiegare secoli per decomporsi. La canapa è così resistente che il taglio di un coltello affilato non lascia quasi nessun segno! Ma non ci siamo fermati qui. Volevamo anche che il nostro materiale resistesse all’umidità in caso di situazioni impreviste come un acquazzone o il rovesciamento accidentale di una bevanda. Abbiamo quindi integrato la resistenza all’acqua nel tessuto stesso della borsa, fondendo un rivestimento in PU a base d’acqua sotto il tessuto di canapa”.

SMORFIA NAPOLETANA PER IL SUPERENALOTTO

L’itinerario tra i numeri del Superenalotto fa tappa adesso presso la stazione della smorfia napoletana, utile per comprendere il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi veniamo incontro e proviamo a darvi un nostro suggerimento, partendo da una notizia di attualità, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno al trionfo di Rafael Nadal, che ha vinto la sua quattordicesima finale al Roland Garros in tre set 6/3 6/3 6/0 in due ore e trenta minuti contro Casper Ruud, 23 anni, numero 8 al mondo che si allena nella sua accademia. Nadal, in carriera, ha disputato al Roland Garros ben 112 partite e ne ha perse solo tre. Quali sono i numeri legati a questa particolare ricorrenza di carattere sportivo? Iniziamo con l’80 (tennis), per proseguire quindi con il 28 (racchetta). Ci sono poi il 70 (finale), il 71 (vittoria), il 63 (trofeo) e il 39 (atleta). L’augurio che intendiamo rivolgervi è che questa combinazione si possa rivelare foriera di buona sorte per voi lettori.

