Superenalotto Super Natale/ Estrazione oggi 31 dicembre 2022: elenco codici vincenti

Superenalotto Super Natale si chiude oggi: l’estrazione di sabato 31 dicembre 2022 rappresenta l’ultima occasione per vincere i 200 premi speciali messi in palio. Questo pomeriggio non c’è solo la possibilità di metter le mani sul Jackpot più alto della storia, quei 339 milioni di euro che tanto fanno gola, ma anche di conquistare gli ultimi premi speciali legati all’iniziativa natalizia. Infatti, con Superenalotto Super Natale si possono vincere 20mila euro. Come si gioca? Basta effettuare una giocata al Superenalotto con SuperStar in ricevitoria, online o da app. Per ogni combinazione, si riceve un codice alfanumerico univoco che viene stampato sulla ricevuta di gioco o sul proprio conto di gioco dopo aver effettuato appunto la giocata.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, sabato 31 dicembre 2022

Il tutto è gratuito, non ci sono costi aggiuntivi da corrispondere, perché è tutto incluso nel costo della giocata relativa a Superenalotto Superstar. Le modalità di partecipazione in ricevitoria sono diverse: schedine precompilate, Quick Pick dedicati con diversi tagli di gioco, giocata da esposizione Super Natale, sistemi della bacheca, una qualsiasi giocata Superenalotto con SuperStar. Ma si può giocare anche online tramite uno dei vari siti abilitati o dall’app ufficiale di Superenalotto.

Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 31 dicembre, i numeri vincenti

SUPERENALOTTO SUPER NATALE: COME RISCUOTERE VINCITE

Gli ultimi 200 premi Superenalotto Super Natale da 20mila euro vengono assegnati oggi con l’estrazione di 200 codici vincenti. Questi verranno comunicati dopo la pubblicazione del bollettino ufficiale relativo all’estrazione di oggi, sabato 31 dicembre 2022. Non mancano i casi particolari: in caso di giocate a caratura, anche i premi speciali di Superenalotto Super Natale vengono divisi in parti uguali tra i titolari delle ricevute di gioco. A tal proposito, come si riscuotono le vincite? Se si è tra i fortunati, quindi ci si aggiudica uno dei premi speciali, allora bisogna conservare la ricevuta di gioco vincente, perché questa va presentata integra e originale per riscuotere il premio. Fate attenzione, dunque, in caso di festeggiamenti, per non vanificare una grande gioia. Comunque, la ricevuta va presentata entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale, quindi c’è tempo e potete organizzarvi nel migliore dei modi, anche se possiamo immaginare che in caso di vittoria non si vede l’ora di riscuotere la propria vincita. Ma soprattutto le modalità sono le stesse previste per il gioco principale.

LEGGI ANCHE:

Lotto e Superenalotto, numeri fortunati/ Estrazioni 10eLotto 29 dicembre 2022...

© RIPRODUZIONE RISERVATA