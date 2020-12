Superfantozzi, Rete4/ Film con Paolo Villaggio in onda oggi, 26 dicembre

Superfantozzi, Rete4, trama e cast del film con Paolo Villaggio in onda oggi, 26 dicembre

Sicuramente Paolo Villaggio non ha bisogno di presentazioni così come non ce l’ha Superfantozzi, il quarto capitolo della saga che o vede protagonista nei panni dell’imbranato e sempre perdente ragioniere, personaggio storico del nostro cinema italiano. Anche oggi, 26 dicembre, Rete4 ha deciso di puntare sui protagonisti italiani e dopo una carrellata in compagnia di Adriano Celentano e Gerry Scotti, nel preserale toccherà proprio a Paolo Villaggio scendere in campo per quello che diventerà un divertente viaggio a spasso nel tempo in cui Paolo Villaggio sarà protagonisti sin dalla notte dei tempi, da quando Dio, dopo aver creato il mondo, creò l’uomo, Fantozzi, e non ne fu molto orgoglioso. Proprio su sua richiesta crea anche una donna, Pina, ma quando Eva lo raggira facendogli rubare una mela dall’albero proibito, la coppia viene mandata via dal Paradiso e sarà costretta a tribolare in giro per il mondo e a spasso nella storia.

Superfantozzi, la trama del film con Paolo Villaggio

Prende il via da qui la trama di Superfantozzi, il film in onda oggi, 26 dicembre, a partire dalle 19.34, per la gioia dei fan di Paolo Villaggio. Le tappe del viaggio di Fantozzi saranno diverse partendo dall’età preistorica, in cui Fantozzi si troverà alle prese con i dinosauri, l’invenzione della ruota e quella di arco e frecce, e finendo addirittura allo spazio nella tappa dedicata al futuro. Fantozzi si ritroverà anche nell’Antica Grecia per ripetere le gesta epiche di Fidippide; nell’Anno 33 d.C. per conoscere Cristo, l’uomo che cammina sulle acque, lo stesso che farà resuscitare lo zio ricco Lazzaro lasciando il protagonista senza eredità; nell’anno 1000 in cui, di ritorno dalle crociate, dopo dodici anni di astinenza sessuale, ritrova la sua Pina con ancora la cintura di castità e senza chiave; nell’Inghilterra medievale, anni in cui, ridotto in miseria, Fantozzi è costretto a fare l’elemosina fino a quando Robin Hood non si interesserà al suo caso; gli anni della Rivoluzione francese, la Roma del 1870 negli anni della Breccia di Porta Pia, nel 1893 con le prime proiezioni dei Fratelli Lumière, poi in piena Prima Guerra Mondiale, negli Anni venti, nella Seconda guerra mondiale, nella Roma del 1986 e, infine, nel futuro. Come finirà il suo viaggio nel tempo?



