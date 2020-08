Superfantozzi/ Su Rete 4 il film con Paolo Villaggio in viaggio nella storia

Superfantozzi va in onda su Rete 4 per il tardo pomeriggio di oggi, sabato 15 agosto, a partire dalle ore 19:35. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 1986 dal produttore cinematografico Augusto Caminito la cui regia è stata affidata a Neri Parenti mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti e sviluppati da Paolo Villaggio, Alessandro Bencivenni, Leonardo Bencivenni, Piero De Bernardi e Domenico Saverni. Il montaggio è stato realizzato da Sergio Montanari con delle musiche scritte da Fred Bongusto mentre la scenografia porta la firma di Mario Ambrosino. Nel cast sono presenti tra gli altri Paolo Villaggio, Liù Bosisio, Gigi Reder, Plinio Fernando, Luc Merenda, Eva Lena e Jimmy il fenomeno.

Superfantozzi, la trama del film

Ecco la trama di Superfantozzi. La storia del mondo viene raccontata attraverso le varie peripezie e sfortune che riguardano l’esistenza di Ugo Fantozzi e della sua sfortunatissima famiglia. Si parte con la creazione del cielo e della terra con il Signore e Dio e decise di creare l’uomo era in particolar modo Fantozzi. Per il Signore quello rappresentava un vero e proprio terrore per cui dopo una piccola pausa decise di creare un ulteriore uomo a cui venne dato il nome di Adamo attaccando di una bella donna di nome Eva.

Qualche giorno più tardi Fantozzi avendo notato la felicità della coppia decise di chiedere a Dio la possibilità di avere anche lui o donna con cui condividere l’esistenza per cui nacque la Pina. Una donna di meno fascino ma molto più fedele e generosa.

Nonostante a rendersi colpevoli di tradimento gli occhi di Dio con la famosa mela siano Adamo ed Eva, dal paradiso terrestre verrà cacciato l’innocente Fantozzi insieme a sua moglie peraltro condannati per sempre a guadagnarsi da vivere con il sudore delle propria fonte. Fantozzi sarà protagonista di varie situazioni che riguardano la storia del mondo partendo dalla preistoria fino ad arrivare alla mitica battaglia di maratona nell’antica Grecia per comunicare la vittoria contro i persiani.

Inoltre Fantozzi e la sua famiglia sarà anche protagonista delle vicende riguardanti Gesù e di alcuni miracoli che avranno delle ripercussioni piuttosto forti sulla vita dello stesso Fantozzi come nel caso della resurrezione di suo zio Lazzaro che gli avrebbe permesso di mettere le mani su un importante patrimonio economico. Negli anni successivi Fantozzi sarà protagonista di tante altre vicende che riguardano la storia del mondo tra cui le crociate per riconquistare terra santa o magari la Rivoluzione Francese, la Breccia a Porta Pia, la Prima Guerra Mondiale e tanto altro ancora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA