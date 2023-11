Supergirl: Woman of Tomorrow/ Nuovi dettagli sul film DC: Sara Ana Nogueira la sceneggiatrice

Nelle scorse ore sono emerse le prime notizie ufficiali in merito al nuovo film DC, leggasi Supergirl: Woman of Tomorrow. Si tratta di fatto della cugina di Clark Kent, il supereroe meglio conosciuto come Superman. Un “nuovo” personaggio quindi di un progetto facente parte del primo capitolo dal titolo Dei e Mostri, di cui si è scoperto qualcosa in più grazie agli americani di The Hollywood Reporter. James Gunn e Peter Safran hanno deciso di affidare la sceneggiatura della pellicola a Sara Ana Nogueira, attrice e sceneggiatrice che nel suo curriculum vanta lavori come The Vampire Diaries e The Michael J. Fox Show e Hightown.

In questo periodo sta inoltre lavorando all’adattamento di Mothers, Lock Up Your Daughters, romanzo a firma Alice Sola Kim. Manca ancora un regista ufficiale, al contrario di quanto avvenuto invece per Superman: Legacy e The Brave and the Bold, affidati rispettivamente a Gunn e Andy Muschietti, inoltre, viene specificato che la Nogueira stava già lavorando anche ad altri film sullo stesso personaggio nel 2022, per un possibile spin-off di The Flash, dove è infatti comparsa per l’ultima volta la cugina di Superman, interpretata da Sasha Calle.

SUPERGIRL: WOMAN OF TOMORROW: LE PAROLE DI GUNN

“Superman è un ragazzo mandato sulla Terra e cresciuto da genitori amorevoli, mentre Supergirl in questa storia è un personaggio cresciuto su un pezzo di Krypton – aveva spiegato Gunn attraverso un video pubblicato su Twitter non troppo tempo fa – ha visto tutti quelli intorno a lei morire in un modo terribile, quindi è un personaggio molto più stanco”, cercando così di inquadrare meglio la protagonista del nuovo film DC.

In ogni caso, come specificato da Best Movie, Supergirl: Woman of Tomorrow non sarà la prima versione del personaggio sul grande schermo visto che, oltre a quanto detto poco prima in merito a Sasha Calle e alla comparsa in The Flash, nel 1984 l’eroina è stata interpretata da Helen Salter in un film, nonché da Laura Vandervoort nella serie cult Smallville a partire dalla settima stagione, e infine da Melissa Benoist nello show Supergirl.

