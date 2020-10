SUPERLEGA EUROPEA/ Perché il nuovo campionato di calcio tra top club ora è a un passo

Il Covid per il mondo del calcio come un acceleratore di particelle, come la chiave che apre la porta verso un universo completamente nuovo. Sicuramente diverso, non per forza migliore. Difficile non vedere un nesso tra la crisi del coronavirus e la nascita, data ormai per ben avviata della Superlega Europea, o “European Premier League“, come già viene chiamata nelo Regno Unito, il progetto che secondo Sky News sarebbe pronto ad istituire un campionato annuale europeo, e non più nazionale, riservato alle squadre più forti del Vecchio Continente. Una manovra che, a detta del giornalista di Sky News responsabile della City di Londra, Mark Kleinman, dovrebbe concretizzarsi non in un futuro lontano, ma quanto mai prossimo, già a partire dalla stagione 2022/2023. Un campionato per pochi privilegiati, dal fortissimo richiamo – pensate agli sponsor, agli introiti per assicurarsi i diritti tv della manifestazione che vedrebbe nello stesso campionato i calciatori più forti del mondo – ma che fino ad oggi aveva sempre visto la ferma opposizione della UEFA, che organizza non a caso la Champions League.

SUPERLEGA EUROPEA, ORA IL NUOVO CAMPIONATO DI CALCIO FRA TOP CLUB PUO’ DIVENTARE REALTA’

Con la Superlega Europea, la cara vecchia Coppa dei Campioni vedrebbe il suo format inevitabilmente superato e a rischio sopravvivenza. A maggior ragione se è vero, come pare, che questa volta a schierarsi a favore della European Premier League potrebbe essere addirittura la FIFA, ovvero la più alta organizzazione del calcio mondiale. Anche il sostegno economico non manca: la celebre banca americana JP Morgan sarebbe infatti già all’opera per raccogliere 6 miliardi di euro per lanciare la Superlega Europea. Ma quali club vi dovrebbero partecipare? Sempre secondo Sky, ad essere coinvolte sarebbero almeno 12 squadre di Inghilterra, Spagna, Italia, Germania e Francia (ma si parla anche di diciotto). L’élite del calcio europeo, con Real Madrid, Juventus, Barcellona e Bayern Monaco che sarebbero state già approcciate e starebbero riflettendo sulla loro partecipazione alla competizione. Nessuna delle parti interessate, per il momento, ha voluto commentare, ma la sensazione che si sia ad un passo dal mettere piede su un mondo finora inesplorato dal calcio europeo non è mai stata così presente.



