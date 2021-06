Superluna 24 giugno/ Ultima del 2021: quando e come vedere la “luna di fragola”

Proprio nella notte di San Giovanni, tradizionale momento di festeggiamenti per il Santo Patrono delle città di Torino e Genova, tornerà nei cieli la Superluna: accadrà domani, giovedì 24 giugno 2021, quando si paleserà l’ultimo fenomeno astronomico di questo tipo dell’anno corrente. Esso sarà anche denominato “luna di fragola“, così come solevano definirlo i nativi d’America, con un appellativo che ha resistito all’incedere cadenzato e inarrestabile dei secoli per arrivare sino ai giorni nostri.

Ma, precisamente, che cos’è una Superluna? Tale denominazione, che di scientifico ha effettivamente molto poco, sta a indicare l’esatto istante in cui la Luna è piena e raggiunge il perigeo, noto per essere il punto più vicino al nostro pianeta. Tale distanza ridotta fa apparire il satellite decisamente più grande e più luminosa la Luna stessa rispetto agli standard abituali, anche se quella che comparirà tra poco meno di 48 ore non sarà la più generosa dell’anno in termini di “volume”: tale record, infatti, spetta a quella del 26 maggio scorso, con annessa eclissi lunare totale che aveva reso particolarmente magico e atteso quel momento.

SUPERLUNA 24 GIUGNO: QUANDO E COME VEDERLA

La Superluna di giovedì 24 giugno 2021 sarà osservabile al meglio in occasione del suo plenilunio, che si verificherà con precisione alle 20.40 di domani. Tuttavia, il fenomeno si paleserà nei nostri cieli da mercoledì sino alla mattinata di sabato, dunque ci sarà tempo e modo per tutti di poter volgere lo sguardo a questo accadimento che, per quanto non sia così inusuale, ha il potere di rapire chiunque si trovi a osservarlo con il suo fascino inscalfibile e imperituro.

Dicevamo, prima, della cosiddetta “luna di fragola”, altro nome che viene utilizzato per indicare la Superluna di giugno, accennando alle origini a stelle e strisce di tale denominazione. Essa, infatti, è legata al periodo dell’anno nel quale crescono le fragole negli Stati Uniti d’America, soprattutto nella porzione Nord-Est degli States e in Canada. Tuttavia, esistono anche altri nomi per indicarla: luna in fiore, luna di nascita, luna che schiude, luna verde del grano e… luna di miele. Esatto, la stessa degli sposi, visto che è abitudine consolidata programmare in questo mese i matrimoni.

