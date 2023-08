Superluna dello Storione visibile in tutta Italia oggi/ Più grande e luminosa: cos’è

La Superluna dello Storione sarà visibile in tutta Italia oggi. Il suo picco, come riportato da Repubblica, è previsto infatti proprio questa sera, anche se già ieri in molti si sono goduti lo spettacolo. Il nostro satellite appare più grande e più luminoso, a occhio nudo così come col binocolo o col telescopio. L’osservazione dipenderà dalle condizioni meteo delle diverse zone del Paese.

In generale, la Luna sorgerà alle 20:45 circa ad est e rimarrà in alto nei cieli per l’intera notte. L’ora esatta di migliore visibilità ovviamente dipende dal luogo di osservazione e dalla possibilità di avere l’orizzonte libero da ostacoli naturali e/o artificiali. I più fortunati saranno sicuramente coloro che vivono in Valpadana, in Liguria e al Centrosud, nonché lungo i settori costieri, dove la nuvolosità sarà ben poca. Al fianco sinistro del nostro satellite, per l’occasione incastonato nella costellazione del Capricorno, ci sarà Saturno, anch’esso ben visibile, nella costellazione dell’Acquario.

Superluna dello Storione visibile in tutta Italia oggi: cos’è e a quando il prossimo appuntamento

L’appuntamento con la Superluna dello Storione, visibile in tutta Italia, ricorre oggi in quanto il nostro satellite è estremamente vicino del solito alla Terra (perigeo) e si mostra nella sua totalità (plenilunio). È per questo motivo che appare più grande e più luminosa. Il fenomeno non è raro, ma certamente è ogni volta suggestivo. In molti questa sera saranno dunque con gli occhi al cielo per godersi lo spettacolo. Per coloro che se lo perderanno, magari a causa delle condizioni meteo compromesse, tuttavia, non c’è da preoccuparsi.

Il prossimo 31 agosto infatti arriverà la Superluna blu. Il satellite in quella occasione sarà ancora più vicino alla Terra (oggi a 358.880 km, la volta successiva a 357.444 km con la distanza minima assoluta in fase di Perigeo che è di 356.410 km). In questo caso si tratta davvero di un evento raro. Capita soltanto ogni due tre anni, infatti, che nello stesso mese ci siano due big moon.











