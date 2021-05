Superluna di sangue/ Diretta streaming video: la Luna più grande del 2021

Oggi potremmo assistere alla Superluna di Sangue, quella che sarà, stando agli esperti la più grande luna di tutto il 2021. Nel dettaglio si tratta della terza Superluna di quest’anno, e questo fenomeno si verifica ogni qual volta il satellite della nostra Terra si trova nella posizione più vicina al nostro pianeta, e nel contempo, in fase “piena”. Si crea così un doppio effetto che fa sembrare la Luna molto più grande del solito (all’incirca del 10%), e nel contempo molto più vicino al nostro mondo, anche se in realtà distante svariate migliaia di chilometri, precisamente 357.462, all’incirca come se mettessimo 340 “Italie” una in fila all’altra.

La Luna piena scatterà alle ore 13:41 di quest’oggi, mercoledì 26 maggio, di conseguenza lo spettacolo sarà visibile nel suo pieno fascino solamente verso le 21:00, quando il sole calerà, mentre, per quanto riguarda l’eclissi totale lunare, altro fenomeno che si verificherà oggi, l’Italia non potrà goderne, ne tanto meno il nostro emisfero, visto che sarà visibile solamente nei cieli dell’Australia, dell’America del Nord e del Sud, e nell’Asia sudorientale. Ma niente paura, perchè vi basterà volare su uno dei portali che pubblicheranno la diretta streaming, a cominciare da quello dell’Australian national science agency, per visionarlo, anche se non in presa diretta.

SUPERLUNA DI SANGUE IN DIRETTA VIDEO STREAMING: LO SPETTACOLO DOPO L’ECLISSI

L’eclissi è iniziata di preciso alle ore 10:47 con la fase penombrale, quindi alle 11:44 si è tenuta quella parziale, e alle 13:11 sarà la volta di quella totale, che raggiungerà il suo massimo alle 13:18. Alle 13:25 inizierà poi la sua lenta scomparsa, fino alla fine dell’eclissi penonmbrale che scatterà di preciso alle 15:49. Tornando al fenomeno della Superluna di Sangue, se vi steste chiedendo come mai questo particolare nomignolo, lo si deve al fatto che la Luna sarà di colore rosso a seguito della polvere terrestre presente nell’atmosfera che bloccherà le onde di luce blu. Il termine Superluna è stato invece coniato dall’astrologo Richard Nolle nel 1979, mentre gli astronomi preferiscono descrivere il fenomeno con le parole “perigeo-syzygy”. L’evento sarà visibile, come sempre, in diretta streaming sul canale Youtube del Virtual Telescope, link che trovate qui sotto, a partire dalle ore 21:00.

