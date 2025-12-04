Sta arrivando la Superluna fredda: dalle ore 23:13 di oggi, 4 dicembre 2025, assisteremo al nostra satellite pieno e luminosa, ecco cosa aspettarci

È in arrivo la Superluna fredda. Nella notte fra oggi, 4 dicembre 2025, e domani, 5 dicembre, tutti con il naso all’insù, gli occhi rivolti al cielo, per osservare lo spettacolo nei cieli. Si tratterà dell’ultimo show del nostro satellite di questo 2025, di conseguenza un evento da non perdere per tutti gli appassionati.

Ma cosa accadrà? La Luna sarà piena, quindi nel massimo della sua “visibilità”, e nel contempo sarà fredda, apparendo quindi in un colore che sarà leggermente diverso rispetto a quello a cui siamo solitamente abituati, piuttosto giallina. Facciamo un breve recap su cosa significhi superluna, ovvero un termine non scientifico che viene associato appunto alla Luna quando si verificano due condizioni in contemporanea, ovvero che la stessa è piena e soprattutto si trova nel perigeo, ovvero più vicino al nostro pianeta (più o meno una distanza di 380 mila km, pochissimo a livello astrale, decisamente lungo in termini di distanza fisica).

SUPERLUNA FREDDA OGGI 4 DICEMBRE 2025: SARA’ A MENO DI 360MILA KM DA NOI

Questa Luna si troverà nel dettaglio a poco meno di 360 mila km dalla Terra, di conseguenza si tratterà della seconda superluna più vicina a noi del 2025, e anche per questo apparirà molto luminosa e più grande del normale, anche se in realtà sarà solo e semplicemente un effetto ottico. Secondo i calcoli degli scienziati, la grandezza apparente dovrebbe essere di circa l’8% superiore a quella solita, mentre la luminosità dovrebbe aumentare del 16%; ecco perché questo evento risulterà particolarmente interessante.

Un’altra particolarità della superluna fredda è che sarà appunto “fredda”, nel senso che il calendario ci sta avvicinando sempre di più al 21 dicembre, al solstizio d’inverno; di conseguenza il Sole si sta abbassando sempre di più e di contro la Luna si sta alzando.



SUPERLUNA FREDDA OGGI 4 DICEMBRE 2025: COME GODERSI LO SHOW

Dal 22 dicembre, poi, si invertirà la rotta, con il Sole che tenderà ad alzarsi e le giornate che si allungheranno, ma attenzione, perché il 3 gennaio ci sarà la prima Luna piena del 2026, quindi a pochi giorni dal solstizio. Come fare per godersi lo spettacolo? Tutto dipenderà dal tempo, e in Italia in questi giorni è prevista un’ondata di maltempo che potrebbe rovinare i piani dei “lunatici”. In ogni caso, dalle ore 23:13 di oggi, 4 dicembre 2025, potremo assistere allo spettacolo, di conseguenza avremo una situazione tutto sommato perfetta, con le luci spente e tanto buio.

Come al solito sarà utile cercare una zona dove non vi sono fonti artificiali di luce, magari una collina o un campo, e a quel punto ci si potrà godere lo spettacolo in santa pace. La speranza è quindi quella che questa sera si verifichi qualche momento di schiarita sulle nostre regioni, ma le previsioni per il Sud sono particolarmente funeste: vedremo quello che succederà, intanto è scattato il conto alla rovescia per l’ultima superluna dell’anno.