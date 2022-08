Superman e Lois 3 ci sarà?/ Anticipazioni: Jordan Elsass non sarà più Jonathan Kent

Superman e Lois 3 si farà, anticipazioni terza stagione: il cast non sarà più lo stesso, clamoroso addio!

Una buona ed una cattiva notizia per i fan di Superman e Lois. La buona è che la terza stagione vedrà la luce, come si era intuito da vari rumors e anticipazioni circolati sul web in queste settimane. La cattiva, invece, è che Jordan Elsass non sarà più Jonathan Kent. L’interprete, infatti, ha deciso di lasciare il ruolo e al suo posto verrà reclutato un altro attore. A riportare la notizia è stato Variety, che ha ripreso direttamente un comunicato diffuso da Warner Bros in cui si faceva riferimento a “motivi personali” che avrebbero spinto il giovane attore a prendere questa decisione.

Superman e Lois 3, anticipazioni nuova stagione: si cerca il sostituto di Jordan Elsass

Non è chiaro il motivo preciso che abbia spinto Jordan Elsass a lasciare Superman e Lois, ma ciò che conta è che la terza stagione ci sarà. Ancora molto scarne le anticipazioni, per quanto riguarda il cast invece è ancora segretissimo il nome della new entry scelta per interpretare Jonathan Kent. Probabilmente, ne sapremo di più del corso delle prossime settimane, quando si lavorerà per organizzare le riprese della nuova stagione. Ancora nessuna certezza sulle date, ma stando a quanto trapela Superman e Lois 3 debutterà su The CW solo nella mid-season.

