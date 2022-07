Superman e Lois, anticipazioni puntata 23 luglio 2022/ Clark ripensa alla madre e…

Anticipazioni Superman e Lois, cosa succederà nella puntata di questa sera?

Stasera andranno in onda in prima serata su Italia 1 i nuovi episodi della serie Superman e Lois. Scopriamo cosa succederà secondo le anticipazioni degli episodi in onda questa sera. Gli spettatori potranno assistere al quarto, al quinto e al sesto episodio della serie tv, intitolati rispettivamente “Fuori controllo”, “Il meglio di Smallville” e “Fiducia”. Nel primo episodio intitolato Fuori Controllo, sedute sulle gradinate alla partita di football delle superiori, Lois e Chrissy notano la curiosa presenza sul posto di Morgan Edge, che parla con il Sindaco Dean e con Kyle, e intuiscono il suo subdolo piano per impadronirsi della città. Nel frattempo, Clark accetta di aiutare Lois con il consiglio comunale, ma per lui la situazione si fa complessa quando si ritrova al centro di due incombenze diverse e opposte. Infine, Jonathan ha sentimenti contrastanti riguardo alla nuova popolarità di Jordan.

Intanto, Mentre Smallville celebra la sua prima Festa del Raccolto dopo la morte di Martha, Clark è portato a ripensare quanto significasse per lui sua madre. Nell’altro episodio della serie Superman e Lois intitolato Fiducia, Clark torna indietro sulla sua decisione di far giocare Jordan a football. Intanto indagando su Morgan Edge, Lois sembra fidarsi di un alleato inaspettato.

Superman e Lois, dove siamo rimasti: Lois e Clark prendono una decisione inaspettata

Nel corso della scorsa puntata della serie Superman e Lois, dopo anni passati ad affrontare supercriminali, mostri pronti a devastare Metropolis e invasori alieni intenzionati a spazzar via la razza umana, il Supereroe più famoso del mondo, l’Uomo di Acciaio, alias Clark Kent e la più famosa giornalista dei fumetti, Lois Lane, si trovano davanti una tra le più grandi sfide di sempre – affrontare tutto lo stress, le pressioni e le complicazioni che implica l’essere genitori che lavorano nella società di oggi. A complicare il già spaventoso compito di crescere due ragazzi, Clark e Lois debbono anche preoccuparsi dell’eventualità che i loro figli Jonathan e Jordan possano, crescendo, ereditare i superpoteri kryptoniani del padre.

Tornati a Smallville per gestire gli affari della famiglia Kent, Clark e Lois rincontrano Lana Lang, funzionaria della banca locale che è stata anche il primo amore di Clark, e suo marito Kyle Cushing, capo dei vigili del fuoco. Mentre si abituano alle loro nuove vite a Smallville, Lois e Clark prendono una decisione importante riguardo a uno dei loro figli. Clark racconta a Jordan e Jonathan parte della sua storia kryptoniana durante una colazione di famiglia.











