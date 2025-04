Superman Returns, il film oggi in onda su Italia 1 alle 14:55

Ritroviamo un volto familiare nei cieli televisivi sabato 20 aprile: alle ore 14:55 su Italia 1 atterra Superman Returns, il film del 2006 che ha avuto l’ambizioso compito di riportare in auge l’Uomo d’Acciaio dopo quasi due decenni di silenzio cinematografico. Un’avventura supereroistica tinta di azione e momenti riflessivi, diretta da quel Bryan Singer che molti ricorderanno per aver dato vita con successo ai primi X-Men. A indossare il mantello rosso, l’allora poco conosciuto Brandon Routh, scelto per quella somiglianza quasi struggente con l’indimenticato Christopher Reeve, un’eredità pesante da raccogliere.

Accanto a lui, Kate Bosworth dà vita a una Lois Lane moderna, mentre il grande Kevin Spacey regala una performance magnetica nei panni dell’acerrimo nemico Lex Luthor, un tocco di classe da Oscar. A far vibrare le corde della nostalgia ci pensa la colonna sonora di John Ottman (che curò anche il montaggio, in perfetta sintonia con Singer), capace di intrecciare i nuovi temi con le melodie iconiche che John Williams scolpì nel 1978, un ponte sonoro che emoziona. Il tutto catturato dall’occhio esperto di Newton Thomas Sigel alla fotografia.

Superman Returns, il ritorno sulla Terra dopo cinque lunghi anni

La storia ci riporta sulla Terra insieme a Superman, di ritorno dopo cinque lunghi anni passati a inseguire un flebile barlume di speranza tra le rovine del suo pianeta natale, Krypton.

Ma il mondo che ritrova non è quello che aveva lasciato. Metropolis ha imparato, forse a fatica, a cavarsela senza il suo eroe, e la ferita più profonda è scoprire che Lois Lane, il suo grande amore, non solo ha vinto un Pulitzer scrivendo proprio sulla sua “inutilità”, ma si è rifatta una vita: è fidanzata con Richard White e ha un figlio, Jason. Un colpo al cuore per l’uomo dietro il simbolo. Nel frattempo, dall’ombra riemerge Lex Luthor, scarcerato e più subdolo che mai, con un piano terrificante: usare la tecnologia kryptoniana per forgiare un nuovo continente a costo della vita di miliardi di persone.

Superman, di nuovo nei panni goffi di Clark Kent al Daily Planet, deve così combattere su due fronti: la minaccia globale di Luthor e il dolore privato di un amore che sembra perduto. Lo scontro finale sull’isola tossica creata da Luthor è brutale, personale, e vede Superman spingersi oltre ogni limite, indebolito dalla Kryptonite ma spinto dalla volontà di proteggere un mondo che forse non lo ha aspettato.

Salvato in extremis da Lois e Richard, compie un gesto eroico quasi suicida, scagliando il veleno verde nello spazio. La scoperta che il piccolo Jason è suo figlio aggiunge una dimensione intima e potente al finale, con Superman che veglia sul suo bambino prima di librarsi di nuovo in volo, promessa silenziosa di una presenza costante.