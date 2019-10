Supermercati aperti 1 e 2 novembre 2019/ Milano e Roma: info e orari negozi e outlet

In occasione del ponte di Ognissanti, i supermercati resteranno aperti nei giorni dell’1 e 2 novembre 2019? Questo l’interrogativo che coinvolgerà molti italiani i quali potrebbero scegliere queste giornate di festa per riversarsi nei negozi, outlet e centri commerciali soprattutto nelle città dove le condizioni meteo non renderanno possibile una piacevole gita fuoriporta. Tra coloro che decideranno di approfittare della giornata di relax per dedicarsi allo shopping e chi invece approfitterà dell’eventuale giorno libero per le spese tradizionali, si pone certamente un interrogativo condivisibile: i supermercati resteranno o no aperti? Nelle grandi città come Milano e Roma, ormai da diversi anni il problema non si pone poichè saranno numerosi i negozi ed i centri commerciali che aderiranno alle aperture straordinarie, ad eccezione di qualche piccola variazione negli orari. Per quanto riguarda il capoluogo lombardo, se avete intenzione di terminare gli acquisti in vista del ponte dell’1 e 2 novembre, gran parte dei supermercati Qui C’è – Unes resteranno aperti, come ad esempio quello di via Mazzali Guido 5, con apertura dalle 8.00 alle 20.00. Nella giornata di Ognissanti resterà aperta anche la Coop di Via Arona 18, con orario continuato dalle 8.30 alle 21. Il Pam di Viale Olona 1 invece alzerà le serrande alle 8.00 dando l’opportunità di fare acquisti fino alle 24.00. Decisamente più ristretto l’orario di Coin in Piazzale Antonio Cantore 12, che rispetterà l’orario 10-19.30.

Clicca qui per vedere l’elenco completo degli esercizi commerciali aperti a Milano e provincia l’1 e 2 novembre 2019

SUPERMERCATI, NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI APERTI A ROMA

Nel ponte dell’1 e 2 novembre, in tanti turisti approderanno nella splendida Capitale. Quale sarà la situazione a Roma rispetto ai supermercati aperti? In tanti potrebbero avere la necessità di compiere degli acquisti, per necessità o semplice piacere, anche in queste giornate di festa, ma ad ogni modo le opportunità non mancheranno. Come accade ormai in tutte le principali città italiane, sempre più negozi, supermercati e centri commerciali hanno scelto di restare aperti e rispettare i consueti orari anche nei giorni festivi. Nella giornata di venerdì 1 novembre, il supermercato della catena Todis in via S. Tommaso D’Aquino resterà regolarmente aperto dalle 8 alle 20.30, garantendo così di poter realizzare in tranquillità i propri acquisti senza chiusura intermedia. Vale lo stesso discorso anche per il Conad di Via Poppea Sabina 19 che farà orario continuato di 12 ore, dalle 8 alle 20. Coin di via Cola di Rienzo 173 garantisce la sua apertura anche nel giorno di Ognissanti dalle 10 alle 20, mentre il Carrefour di via Dario Niccodemi 99 aprirà alle 7 per poi abbassare le serrande solo alle 22.30.

Clicca qui per vedere l’elenco completo degli esercizi commerciali aperti a Roma e provincia l’1 e 2 novembre 2019

SUPERMERCATI, NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI APERTI A BARI

Quale sarà invece la situazione a Bari? Nella giornata dell’1 novembre non tutti i supermercati saranno aperti ma la maggior parte dei negozi in città rispetteranno le aperture straordinarie anche nel giorno festivo che apre al ponte di Ognissanti. Il Supermercato Tarantini in via Rosalba Camillo 45 garantirà la piena funzionalità dalle 8 alle 20.30. Così anche per il negozio Eurospin di via Pantaleo Carabellese 15 e per la filiale di viale Biagio Accolti Gil che avranno orario continuato permettendo ai propri utenti di rifornirsi in vista del pranzo o della cena in compagnia di parenti ed amici. Aperti anche i negozi del Centro Commerciale Mongolfiera Santa Caterina, dove Aranciviola rispetterà l’apertura dalle ore 9 alle 21, no stop. Medesimo orario per chi volesse completare i propri acquisti presso Tata Italia sito nel centro commerciale di via Santa Caterina 19. Infine, per chi ha voglia di realizzare una spera bio, Naturasì di Viale Papa Giovanni XXIII 159 sarà aperto dalle ore 8.30 alle 13.30, e poi dalle 16 alle 20.30.

Clicca qui per vedere l’elenco completo degli esercizi commerciali aperti a Bari e provincia l’1 e 2 novembre 2019



© RIPRODUZIONE RISERVATA