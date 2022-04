Supermercati aperti 1 maggio 2022/ Milano e Roma: info e orari, la lista

Supermercati aperti 1 maggio 2022: la lista dei negozi a Milano

Domenica 1 maggio 2022 sarà possibile trovare supermercati aperti. Quest’anno la Festa dei Lavoratori cadrà di domenica e questo renderà probabilmente ancora più complessa la ricerca di un supermercato che possa soddisfare le nostre esigenze di natura alimentare e non solo. Vi siete ritrovati a voler festeggiare solo all’ultimo la Festa del Lavoro, magari con un pranzo improvvisato sul terrazzo ma non avete a disposizione l’occorrente per tutti i commensali? Vediamo subito come poter risolvere tale eventualità.

Alberto Clò/ “Come se ne esce dal gas russo? Con i maglioni, impossibile sostituirlo”

I supermercati aperti l’1 maggio non mancheranno, a partire dalla città di Milano dove sarà possibile usufruire dei servizi offerti dal Carrefour Express Realdì di via Fiamma Galvano 31, almeno fino alle 21.00; aperto anche il supermercato Vivo – Coop. Gescom. di piazza Enrico Chiaradia 9 nel quale sarà possibile completare i propri acquisti entro e non oltre le ore 20.00. Il Gran Market di via Medeghino 8 sarà aperto fino alle 20.30 mentre se vi trovate nei pressi di via Sabotino 6 potrete fare un salto presso il supermercato della catena Pam, che permetterà di completare la spesa fino alle ore 22.00, potendo così eventualmente comprare anche l’occorrente per la cena.

Samantha Migliore, morta dopo ritocco al seno/ Autopsia: troppo silicone nel sangue

Clicca qui per i supermercati aperti l’1 maggio 2022 a Milano

Supermercati aperti 1 maggio 2022 a Roma: la lista

Anche a Roma non tutti i supermercati resteranno aperti nel giorno festivo del primo maggio 2022. Quale sarà la situazione nella Capitale? Anche qui, tanti negozi resteranno chiusi sfruttando la doppia ‘scusa’ della giorno di festa ma altri offriranno alla propria clientela i consueti servizi. Scopriamo quindi dove poter eventualmente andare a fare la spesa domenica 1 maggio 2022 e quali sono gli orari di apertura e chiusura dei negozi.

Tra i supermercati aperti a Roma per l’1 maggio 2022, giorno dedicato alle celebrazioni della Festa dei Lavoratori, segnaliamo Panorama, in via Aurelia 822, aperto fino alle ore 21. Il supermercato Cannella, presso Porta di Roma in via Lionello 201 aprirà alle 9 mentre abbasserà le saracinesche alle 22. Sarà possibile trovare aperto anche Pim presso via Felice Bellotti 2, con possibilità anche di eseguire la consegna a domicilio: dalle 7 alle 22 sarà possibile completare gli acquisti. Tuttavia ricordiamo che è sempre consigliabile verificare presso i siti ufficiali dei vari supermercati quelli che effettivamente resteranno aperti nel giorno festivo per non incorrere in piccoli contrattempi.

Mascherine al chiuso, Green Pass 1 maggio/ Ordinanza: dove resta obbligo fino al 15-6

Clicca qui per i supermercati aperti 1 maggio 2022 a Roma











© RIPRODUZIONE RISERVATA