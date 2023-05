Supermercati aperti 1 maggio 2023/ Orari e negozi: Esselunga, Lidl, Coop dove fare la spesa

SUPERMERCATI APERTI 1 MAGGIO 2023: DA MILANO A ROMA, INFO ORARI APERTURE

Come ogni giorno di festa, c’è una domanda che attanaglia parecchi italiani: quali sono i supermercati aperti oggi 1 maggio 2023? Un quesito che naturalmente si rinnova ogni anno per il 1° maggio, giornata della Festa dei lavoratori. Trovare negozi e punti vendita aperta è a dir poco un’impresa, considerando che negli ultimi anni sempre più catene hanno deciso di fermarsi per 24 ore e regalare ai propri dipendenti una giornata di relax in compagnia di familiari e amici.

Da Nord a Sud, da Milano a Roma, ci sono però tanti italiani che necessitano di uno o più articoli per i motivi più disparati. Dunque cosa fare? Non resta che provare a vedere, catena per catena, se ci sono dei punti vendita e supermercati aperti oggi, 1 maggio 2023, quantomeno a orario ridotto. Per molti esercizi non sarà facile capire l’effettiva apertura-chiusura e risulterà necessario contattare telefonicamente la struttura. Per altri, invece, i siti internet offrono la risposta a ogni quesito.

SUPERMERCATI APERTI 1 MAGGIO 2023: DA ESSELUNGA A PENNY MARKET

Come evidenziato negli scorsi giorni, per il 1° maggio 2023 sicuramente i supermercati Esselunga non saranno aperti: la celebre catena attiva da Nord a Sud ha deciso di fermarsi per la Festa dei lavoratori.

Stesso discorso per quanto concerne la Coop e Ipercoop. Carrefour, invece, non ha dato un’indicazione univoca a minimarket, supermercati e ipermercati. Come anticipato, sarà necessario cercare sul sito del gruppo il punto vendita richiesto e controllare gli orari di apertura.

Attenzione però: il 1° maggio 2023 è un giorno segnato in rosso sul calendario, ma sarà comunque possibile rintracciare supermercati aperti. Se Penny Market, Eurospin e Lidl non hanno segnalato nulla sui rispettivi siti internet – i consumatori dovranno contattare direttamente i punti vendita richiesti – ci sono catene che saranno a disposizione: Pam e Tigros tendenzialmente rimarranno aperti ma sarà necessario verificare gli orari effettivi. Stesso discorso per quanto riguarda i supermercati presenti nei centri commerciali.

