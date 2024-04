Supermercati aperti 1 maggio 2024/ Info e orari Festa dei lavoratori: dove fare spesa, dal Gigante a Conad

Con la Festa dei Lavoratori si chiude il ponte delle festività aperto dal 25 aprile, giornata con cui ha in comune anche la ricerca dei supermercati aperti, complicata anche dal fatto che la situazione cambia a seconda della zona, oltre che in base alle scelte delle catene, ma la “missione” è tutt’altro che impossibile l’1 maggio 2024. Infatti, siamo pronti a darvi qualche indicazione per evitare brutte sorprese in questo giorno di festa. In base a quanto riferito da Ultimo Prezzo, serrande alzate l’1 maggio 2024 per Il Gigante, Bennet, ma ciò vale anche per molti Conad e qualche Iper, su cui comunque il condizionale è d’obbligo; permangono dubbi su Lidl, che però fornisce informazioni utili tramite l’applicazione ufficiale.

Ci sono, invece, supermercati aperti l’1 maggio 2024 che forniscono informazioni direttamente sui propri siti ufficiali: questo è, ad esempio, il caso di Conad, che per la Festa dei Lavoratori di quest’anno fa sapere che tutti i punti vendita sono aperti, da Milano a Roma, consigliando di consultare la mappa dei negozi sul sito ufficiale, dove è stato pubblicato anche un sistema di localizzazione per individuare i supermercati più vicini, in base alla propria posizione, con gli orari dettagliati in merito alle aperture.

1 MAGGIO 2024: COME CAMBIA LA SITUAZIONE PER CENTRI COMMERCIALI E OUTLET

Proseguiamo con altre realtà: non risultano aperti l’1 maggio 2024 punti vendita di Esselunga, da Roma a Milano, visto che questa catena ha deciso di tenere le serrande abbassate; per quanto riguarda Coop, non si possono invece dare indicazioni ufficiali e univoche, perché i supermercati decidono in maniera autonoma se restare aperti o meno. In questi casi la soluzione migliore è contattare il punto vendita o cercare informazioni sul suo sito ufficiale, oltre che sulle pagine social, così da scongiurare tragitti a vuoto.

Discorso diverso, tralasciando i supermercati, per i centri commerciali, ad esempio i negozi Ikea non sono aperti, così come sono chiusi i centri che li ospitano: per quanto riguarda Leroy Merlin e Decathlon, bisogna valutare in base alla zona, visto che si muovono in ordine sparso. Più in generale, ciò vale anche per gli altri commerciali, per i quali non è possibile dare indicazioni specifiche, se non quella di cercare più dettagli sui loro siti ufficiali e sui canali social. Infine, ci sono gli outlet: in questo caso gli unici dubbi riguardano gli orari, perché sono tutti aperti.











