1 maggio 2025, nel giorno della Festa dei Lavoratori, quali saranno i supermercati aperti? Come accaduto già anche per il 25 aprile, molti negozi e centri commerciali resteranno operativi per dare la possibilità di fare la spesa a chi resterà in città o ha bisogno di fare acquisti in vista del fine settimana. Alcuni di questi osserveranno orari ridotti, altri invece garantiranno turni completi. Il trend delle aperture straordinarie anche durante le festività civili e religiose, non solo la domenica, è in netto aumento. Molte catene della grande distribuzione infatti stanno annunciando di aver adottato questa pratica, specialmente nelle maggiori città e dove si prevede maggiore afflusso di turisti.

Vediamo quindi la lista delle possibili opportunità di shopping, che comunque si consiglia sempre di verificare sui canali ufficiali per conferma, soprattutto perchè, come spiegano le aziende, possono esserci molte eccezioni a livello locale e nei punti vendita affiliati più piccoli, visto che in molti casi viene lasciata libertà di scelta. Elenco certo è invece quello relativo a chi ha deciso di chiudere, come ad esempio il gruppo Coop, che ha annunciato il riposo nella maggior parte delle località, per rispetto dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.

SUPERMERCATI APERTI 1 MAGGIO 2025: L’ELENCO DEI NEGOZI E ORARI

Le catene di supermercati che potrebbero essere aperti il 1 maggio, sono principalmente Carrefour, Despar e Lidl. Queste hanno infatti annunciato l’apertura straordinaria in molte città, principalmente Roma e Milano ma anche nei centri più piccoli e spesso con orari continuati anche se non è escluso ovviamente che a livello locale si posa decidere per turni ridotti o mezza giornata. Per quanto riguarda in particolare Carrefour, la possibilità più ampia è quella di trovare disponibile uno dei punti Express nei centri città o supermercato all’iterno dei centri commerciali anche se la galleria negozi potrebbe essere chiusa.

Aldi e Pam Panorama prevedono aperture festive per la Festa dei Lavoratori, con condizioni differenti a seconda della zona. Esselunga invece, a differenza del 25 aprile, per il 1 maggio ha deciso di chiudere, come Coop e Ipercoop. Per quanto riguarda il gruppo Conad e Crai, la scelta delle filiali è libera, quindi localmente potrebbero esserci aperture e orari differenti.