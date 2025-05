SUPERMERCATI APERTI 1 MAGGIO 2025: LA MAPPA DELLE CATENE

Cambiano le festività, ma non la necessità di trovare supermercati aperti. Lo stesso vale per oggi, giovedì 1 maggio 2025, giorno in cui si celebra la Festa dei Lavoratori. In questo caso è ancor più doveroso chiedersi se ci saranno aperture straordinarie, e in tal caso quali sono gli orari previsti, visto che molte catene potrebbero decidere di lasciare riposare i propri dipendenti. A complicare la situazione – a prescindere se vi troviate a Roma, Milano o in qualsiasi altra città della nostra penisola – è il fatto che anche all’interno di un’azienda possano essere prese decisioni diverse, per cui alcuni punti vendita potrebbero essere aperti in una città, ma non in un’altra.

Ad esempio, questo è il caso dei supermercati Aldi: alcuni sono aperti oggi con orari festivi, altri no. Questo è l’esempio migliore per spiegarvi l’importanza delle verifiche online o contattando il punto vendita prescelto per evitare viaggi a vuoto. Questo discorso vale anche per Bennet, Carrefour, Conad, Crai, Despar, Iper, Lidl, MD, Pam Panorama, Unes e U2. Invece, i supermercati Esselunga sono chiusi oggi, in tutte le loro sedi; al contrario, quasi tutti i negozi de Il Gigante saranno aperti l’1 maggio 2025. Per quanto concerne Famila, molti saranno disponibili, ma soprattutto al mattino, quindi a maggior ragione va controllato l’orario delle aperture straordinarie.

SUPERMERCATI APERTI OGGI: LE SCELTE DI FAMILA, CONAD E COOP

Non solo ci sono supermercati aperti il 1° maggio 2025, ma vi sono alcune catene che hanno deciso di mettere in chiaro quali sono quelli disponibili, agevolando così i clienti nella loro ricerca. Ad esempio, Famila ha una pagina sul suo sito ufficiale in cui parla delle aperture straordinarie, consentendo agli utenti di individuare quali sono i suoi punti vendita disponibili in base all’area geografica. Quelle che non sono indicate, evidentemente non sono interessate dalle aperture straordinarie per la Festa dei Lavoratori.

Discorso simile per Conad, che però ha disegnato una vera e propria mappa dei suoi supermercati aperti per individuare quello più vicino, con tutti gli orari di apertura. Una scelta diametralmente opposta ha preso invece Coop, che ha deciso di tenere chiusi i supermercati oggi 1 maggio 2025. Una scelta che l’azienda ha definito “coerente” con i valori della festa che viene celebrata, ma anche “con il patrimonio storico della cooperazione“. Pertanto, le serrande verranno alzate nuovamente da domani in poi.

