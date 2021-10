Supermercati aperti 1 novembre, Ognissanti 2021/ Milano e Roma: info e orari negozi

I SUPERMERCATI DI MILANO APERTI PER OGNISSANTI 2021

Lunedì 1 novembre, si festeggia come di consueto la festa di Ognissanti 2021. Si tratta di un giorno segnato in rosso sul calendario e che pone inevitabilmente il tradizionale interrogativo: i supermercati saranno aperti o chiusi? Quest’anno il giorno di festa cade di lunedì ed in alcune città d’Italia si è decisa la chiusura di negozi e centri commerciali. Grazie al “weekend lungo” però, più di qualcuno potrebbe optare per una gita fuori porta, mentre chi resterà in città potrebbe sfruttare il giorno libero per recarsi a fare shopping nei negozi o semplicemente per completare la spesa nei supermercati: quale sarà la situazione nelle grandi città?

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi: secondo giorno di G20 a Roma (31 ottobre)

A Milano, lunedì 1 novembre, giorno di Ognissanti 2021, i supermercati ed anche molti negozi in città resteranno aperti. Se dovete completare la spesa in vista di un pranzo o di una cena con parenti o amici, potrete trovare le serrande alzate presso il Carrefour Express Realdì di via Fiamma Galvano, che resterà aperto dalle 8 alle 21. Aperta anche l’Esselunga di via Giorgio Washington 55, che dalle 7.30 servirà i suoi clienti fino alle 21 garantendo anche la consegna a domicilio. Il Pam di Viale Olona 1 resterà aperto dalle 8 alle 21, mentre l’Unes di via Lazzaro Spallanzani consentirà di fare la spesa addirittura fino alle 22. Nel giorno festivo resterà aperto anche il negozio Naturasì di via Melzo 15 (8.30-20.30) mentre molti supermercati della catena Coop resteranno con le serrande abbassate.

Festa Buon Halloween 2021, frasi di auguri/ Whatsapp, tra zombie e scheletri

Clicca qui per vedere l’elenco completo di negozi e supermercati aperti a Milano e provincia l’1 novembre 2021.

OGNISSANTI, 1 NOVEMBRE 2021: SUPERMERCATI APERTI A ROMA

Un discorso analogo a quello visto per il capoluogo lombardo vale anche per la città di Roma, che nel giorno di festa di lunedì 1 novembre vedrà centri commerciali, negozi e supermercati aperti (quasi tutti) e pronti ad accogliere i propri clienti, ovviamente nel pieno rispetto di tutte le norme di prevenzione adottate per far fronte all’emergenza Covid. Vediamo di seguito i principali negozi che sarà possibile trovare aperti ed i relativi orari.

Federica Pellegrini sposa Matteo Giunta/ Foto Anello e proposta: matrimonio nel 2022

Il Supermercato Carrefour Express di via Tavolacci Carlo 1, garantirà il servizio nell’orario tra le 8 e le 21. Se il Conad City di via Santa Croce di Gerusalemme resterà chiuso, lo stesso non accadrà per il Conad Superstore di via dei Sampieri 92 che oltre a restare con le serrande alzate dalle 8 alle 21, garantirà anche la consegna a domicilio. Il Todis di via Portuense resterà aperto fino alle 21, così come il supermercato Panorama di via Aurelia 822. Unicoop Tirreno di via Nazionale nel giorno di Ognissanti sarà aperto fino alle 20.30, mentre il Doc di via Torresina osserverà l’orario di apertura dalle 8 alle 20.30.

Clicca qui per vedere l’elenco completo di negozi e supermercati aperti a Roma e provincia l’1 novembre 2021.



© RIPRODUZIONE RISERVATA