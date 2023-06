Supermercati aperti 2 giugno 2023/ Milano e Roma: info aperture Esselunga, Lidl, Coop

SUPERMERCATI APERTI DOMANI 2 GIUGNO 2023: INFO E ORARI ROMA

Con l’arrivo della Festa della Repubblica, venerdì 2 giugno 2023, in molti si chiedono se i supermercati sono aperti domani, così pure negozi e centri commerciali, per poter fare la spesa. Essendo una giornata festiva, infatti, gli orari delle principali catene e degli shopping center potrebbero cambiare, da Roma a Milano. Partiamo proprio dalla capitale, dove i principali supermercati saranno aperti tutto il giorno o parzialmente. Ad esempio, Lidl regolarmente con orario feriale. Per quanto riguarda Elite e Superelite, spiega il Corriere della Sera, è preferibile contattare i punti vendita, perché gli orari di apertura e chiusura variano. Invece, apertura straordinaria per l’Ipercoop del centro commerciale Euroma2 all’Eur. Tuodì disponibile per mezza giornata, invece i supermercati Eurospin saranno aperti, ma con orari diversi per la chiusura: c’è chi chiuderà alle 13, altri alle 16 o le 20, motivo per il quale conviene contattare la struttura desiderata prima di recarvisi.

Disturbi alimentari in crescita: boom post pandemia/ Si abbassa l'età media

Il Carrefour di via Monterone, in centro, vicino Torre Argentina, sarà aperto con orario “turistico”, quindi fino alle 22, invece quello periferico, in via Schiavonetti ad Anagnina abbasserà le serrande alle 21. Aperti anche Pam Panorama, con il punto vendita sulla Tiburtina dalle 8 alle 21, Conad di viale Serenissima a Centocelle fino alle 13:30, Coop di via Andrea Doria dalle 8 alle 20:30. Aperture straordinarie, invece, per Esselunga, dalle 8 alle 20. Oltre ai supermercati, saranno aperti centri commerciali. L’outlet Valmontone sarà aperto dalle 10 alle 21, con l’area food disponibile dalle 10 alle 23. Castel Romano dalle 10 alle 20, il Parco commerciale da Vinci a Fiumicino dalle 10 alle 21, così come Porta di Roma.

RISTORAZIONE/ Il caro-vita si siede a tavola: mangiare fuori costa il 6,8% in più

SUPERMERCATI APERTI DOMANI 2 GIUGNO 2023: LA SITUAZIONE A MILANO

Da Roma passiamo a Milano per un’altra carrellata di supermercati aperti il 2 giugno 2023, un’informazione preziosa per chi si accorgerà di aver dimenticato qualcosa per il pranzo della Festa della Repubblica. Come evidenziato da Il Giorno, il 2 giugno 2023 saranno aperti i supermercati Aldi e Iperal, così come i punti vendita Bennet. Per quanto riguarda Carrefour, non c’è un’indicazione univoca per minimarket, supermercati e ipermercati. Di conseguenza, i clienti dovranno controllare, attraverso il sito del gruppo, gli orari di apertura dei punti vendita, che potrebbero subire modifiche. Aperte anche Coop e Ipercoop, i supermercati Iper saranno aperti nella gran parte dei casi con orari normali, altrimenti sono previsti orari speciali.

Emilio Rigamonti: morto il "Re della bresaola"/ Malore fatale in piazza a Sondrio

Conad, essendo una società cooperativa, non prende decisioni univoche, ma sono i gestori a scegliere aperture e orari, quindi bisogna informarsi sul sito ufficiale. Non ci sono comunicazioni ufficiali da Eurospin e Penny Market, quindi conviene contattare il punto vendita. Invece, MD e Pam/Panorama hanno orari variabili a seconda del supermercato, quindi vale il solito consiglio. Capitolo Esselunga: domani 2 giugno 2023 i supermercati saranno aperti dalle 8 alle 20, stessi orari de Il Gigante, anche se potrebbero variare. Sul sito ufficiale c’è una sezione dedicata alle aperture straordinarie, invece Lidl fornisce gli orari anche tramite la sua app.











© RIPRODUZIONE RISERVATA