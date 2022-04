Supermercati aperti 25 aprile 2022/ Milano e Roma, info e orari: dove fare spesa

SUPERMERCATI APERTI 25 APRILE A ROMA, MA NIENTE COOP

Alcuni chiudono per scelta, altri scelgono di tenere le serrande alzate. Sarà complicato trovare supermercati aperti lunedì 25 aprile, giorno in cui si celebra la Festa della Liberazione dell’Italia. Difficile, ma meno che in altre feste, quindi non impossibile. Ma come accade anche in occasione delle altre feste, sarà fondamentale effettuare sempre una ricerca prima di mettersi in moto per una spesa last minute. Ad esempio, sappiate che i supermercati e gli Ipercoop di Coop alleanza 3.0 non saranno aperti il 25 aprile 2022. La rete di vendita, composta da oltre 350 negozi dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia, ha deciso di celebrare la festa civile, lo stesso accadrà il primo maggio per quella del Lavoro.

Infatti, in una nota Coop Alleanza 3.0 ha spiegato: «Il 25 aprile e il 1°maggio, infatti, richiamano i valori basilari di libertà, giustizia sociale e democrazia e per Coop alleanza 3.0 chiudere in queste giornate rientra nell’ambito di scelte valoriali connaturate all’essere una cooperativa». Più in generale, però, non ci sarà il rischio di restare, ad esempio, senza pane o latte il 25 aprile. A Roma restano aperti tutti i centri commerciali della Capitale, così come i supermercati e i negozi del centro storico.

SUPERMERCATI APERTI 25 APRILE: LA SITUAZIONE A MILANO

Supermercati aperti, così come i centri commerciali, il 25 aprile. Il Centro di Arese, il Carrefour di Limbiate, il Centro commerciale di Brianza di Paderno Dugnano e i punti vendita Esselunga saranno aperti, ma avranno orari differenziati a seconda del marchio. Il Centro di Arese dalle 9 alle 22, il Carrefour di Limbiate dalle 9 alle 20:30, con la ristorazione che si allunga fino alle 21. L’ipermercato Carrefour invece sarà aperto dalle 8 alle 21. La galleria commerciale del Centro Brianza di Paderno Dugnano sarà aperta dalle 9 alle 21, invece l’ipermercato dalle 7:30 alle 22.

Per quanto riguarda i punti vendita di Esselunga, supermercati aperti da barattate a Solaro, così come a Varedo, Saronno, Cusano Milano e Garbagnate Milanese, giusto per citare qualche esempio. Per il 25 aprile, infatti, ha optato per un’apertura straordinaria, consentendo così ai clienti di potersi recare per un acquisto dell’ultimo minuto. Non mancano però le polemiche, come quelle dei sindacati che si lamentano delle «aperture selvagge».











