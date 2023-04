SUPERMERCATI APERTI 25 APRILE 2023/ Orari Milano e Roma: polemica sulle aperture

SUPERMERCATI APERTI IL 25 APRILE 2023? “REGOLE UGUALI PER TUTTI”

Le organizzazioni dei commercianti, invece, sono più caute sui supermercati aperti il 25 aprile 2023. Donatella Prampolini Manzini, vicepresidente di Confcommercio e a capo di una catena di supermercati, ha annunciato ad esempio che i suoi negozi resteranno aperti. D’altra parte, ha precisato di essere favorevole al far restare a casa i lavoratori, ma a patto che valga per tutti. «Invece, con le attuali norme, siamo costretti a rincorrere la concorrenza. Senza considerare che i consumatori ormai si sono abituati a fare la spesa in tutti i giorni della settimana», le parole riportate da La Nazione.

"Disturbi alimentari? Stop diete fai da te"/ L'esperta: "Dai social messaggi errati"

Dunque, non sarebbe una questione politica, ma di mercato. Per la Confesercenti ogni attività può decidere liberamente se tenere i negozi e supermercati aperti o chiusi il 25 aprile. Inoltre, fa notare che «chiudere nelle città e nei luoghi dove si registrano proprio in questi giorni affluenze record, però, sarebbe un autogol per la nostra economia turistica». La grande distribuzione ha, invece, una posizione più articolata. Infatti, molti supermercati, in particolare nelle città turistiche o nei centri storici, resteranno regolarmente aperti, di tutt’altro avviso è la Coop, che terrà le saracinesche abbassate, come accade del resto da molti anni.

Ragona: “Vidi da Padre Amorth prove di esorcismi”/ Dermine: “Vita viene paralizzata"

SUPERMERCATI APERTI IL 25 APRILE 2023: LA SITUAZIONE A ROMA E MILANO

Ogni festa e ricorrenza è accompagnata dallo stesso dibattito: per negozi e supermercati aperti o chiusi non fa eccezione la giornata del 25 aprile 2023, in cui si celebra la festa della Liberazione. A Milano nessun problema per chi ha bisogno di fare spesa: i supermercati Esselunga sono aperti oggi, 25 aprile, dalle 8 alle 20, quelli Pam dalle 8 alle 21, Coop dalle 8:30 alle 20:30, Conad dalle 7 alle 21, Lidl dalle 8 alle 21:30, Bennet dalle 9 alle 20, Carrefour dalle 8:30 alle 20, Unes (U2 e Viaggiator goloso) dalle 8 alle 22. Se per Expert gli orari e le eventuali aperture variano a seconda del negozio di riferimento, quelli Unieuro sono aperti dalle 10 alle 19, Trony dalle 9 alle 21, Ikea dalle 9 alle 21:30, Decathlon dalle 9 alle 21.

"Destra al potere? Colpa nostra"/ Gianni Vattimo: "Su migranti si ascolti il Papa"

Lo conferma anche UltimoPrezzo, spiegando la situazione, anche per quanto riguarda Roma, non solo Milano, e le altre città italiane, aggiungendo che anche i supermercati Iper saranno aperti il 25 aprile. Per quanto riguarda Coop, negli ultimi anni ha un po’ cambiato orientamento, quindi trovare i sui supermercato aperti, il 25 aprile, a San Marco, non è dura. Il consiglio resta sempre quello di verificare aperture e orari prima di attivarsi per la spesa dell’ultimo minuto, così da evitare brutte sorprese.

SUPERMERCATI APERTI IL 25 APRILE 2023? SCATTA LO SCIOPERO…

Anche quello del 25 aprile si conferma dunque un ponte di polemiche, perché si è scatenato l’ennesimo scontro tra chi vorrebbe celebrarla con le saracinesche abbassate e chi ritiene che debbano prevalere le logiche del mercato e che quindi anche i supermercati dovrebbero rimanere aperti il 25 aprile. È stata l’Anpi di Bologna stavolta a sollevare la questione. «I negozi devono restare chiusi. Ritengo che, almeno una volta all’anno, sia importante dedicare del tempo a commemorare le donne e gli uomini che hanno dato la vita per la nostra libertà», ha dichiarato Anna Cocchi, numero uno dell’Anpi di Bologna, come riportato da La Nazione.

L’appello è stato raccolto da Fabio Fois, segretario regionale di Filcams-Cgil di Roma e Lazio. «Il nostro slogan, da dieci anni, è che la “Festa non si vende”. In determinate ricorrenze è bene restare con i familiari. A maggior ragione se c’è una motivazione così importante come quella del 25 aprile». Il sindacato, però, va oltre, proclamando una giornata di sciopero per il 25 aprile e il 1 maggio, per tutelare soprattutto i lavoratori meno «garantiti» o i neoassunti. «Così, chi vuole, anche se ha firmato contratti con clausole diverse, può tranquillamente restare a casa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA