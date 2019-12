Supermercati aperti 31 dicembre e 1 gennaio 2020/ Orari, da Torino a Napoli

SUPERMERCATI APERTI IL 31 DICEMBRE A TORINO

La corsa agli ultimi acquisti per il cenone del 31 dicembre è già iniziata ma con un enigma di fondo: quali supermercati aperti troveremo nell’ultimo giorno del 2019 e a Capodanno? Un quesito per nulla banale che spinge in tanti italiani a completare nel minor tempo possibile la propria lista della spesa. Vediamo quindi subito quali saranno le aperture nelle principali città d’Italia partendo da Torino nel giorno di San Silvestro. A garantire più o meno regolarmente il servizio ai propri clienti sono i punti vendita Carrefour: il Carrefour Market di via degli Artisti 14 resterà aperto dalle 8.30 alle 20.30 rispettando l’orario continuato. Chiuderà invece mezzora dopo il supermercato Carrefour di Corso Monte Cucco 108, il quale congederà i propri dipendenti alle 21. Se la lista della spesa per il Cenone di San Silvestro è stata completata ed avete piuttosto voglia di fare acquisti alla moda, o di acquistare dei piccoli doni per gli ospiti che vi terranno compagnia l’ultimo dell’anno, sappiate che il negozio Ovs di via Roma 305 sarà aperto dalle 9.30 alle 20.00.

SUPERMERCATI APERTI A CAPODANNO 2020 A TORINO

Se nel giorno di San Silvestro sarà più semplice trovare supermercati aperti a Torino, quale sarà invece la situazione a Capodanno 2020? Probabilmente quando vi sveglierete il primo dell’anno non sarete particolarmente lucidi e dopo aver fatto baldoria per tutta la notte magari sarete alla ricerca di un supermercato per poter acquistare l’occorrente per un pranzo light. Il Gigante di Corso Mortare 4, dalle 8.30 spalancherà le porte alla propria clientela fino alle 21.00. In prima linea tra i supermercati che terranno le serrande alzate augurando buon anno ai propri clienti, anche il punto Carrefour Express di Corso Casale 115, che resterà aperto addirittura fino alla mezzanotte. Sarete chiamati nella giornata di Capodanno a far visita ai vostri nipotini ma fino a quel momento non siete riusciti a comprare un regalo per augurare loro buon anno? Niente paura: il negozio Ovs Kids presso Parco Dora in via Livorno 54 resterà aperto dalle 9 alle 21 permettendo anche ai più distratti di fare un figurone! Se l’intento è quello di fare un regalo al femminile, il negozio di cosmetica Kiko presso 8 Otto Gallery Lingotto di via Nizza sarà aperto dalle 10 alle 21.

SUPERMERCATI APERTI IL 31 DICEMBRE A NAPOLI

Quale sarà la situazione al Sud Italia? Sarà semplice come al Nord riuscire a trovare supermercati aperti in prossimità della notte di San Silvestro? A Napoli, dove la tradizione culinaria è molto intensa, sarà difficile poter dimenticare qualche ingrediente da portare a tavola la notte di San Silvestro. Eppure qualcuno più distratto potrà avere bisogno di un market aperto. In tal caso, il Carrefour Market di Via Sergio Abate 6 garantirà il servizio dalle 8.30 alle 20.00. Resterà aperto con turno no-stop di 12 ore permettendo così di mettere nel carrello tutto ciò che serve per festeggiare in grande stile l’ultimo giorno del 2019 anche il supermercato MD di via della Maddalena 40, che alzerà le serrande alle 8.30. Non ci saranno problemi di orari per i clienti del Carrefour Market di Via Sebastiano Veniero 42, i quali troveranno il punto vendita sempre aperto grazie all’apertura 24 ore su 24. Infine sarà possibile ultimare gli acquisti fino alle 20.30, poco prima dell’inizio del Cenone di San Silvestro anche presso il punto vendita Decò di via Nuova San Rocco 56.

SUPERMERCATI APERTI A CAPODANNO 2020 A NAPOLI

Spostiamoci alla giornata fatidica di Capodanno 2020, quando Napoli si sveglierà a rilento dopo i grandi festeggiamenti della notte precedente e le abbuffate del cenone di San Silvestro. Tuttavia, la ricerca di supermercati aperti potrebbe rappresentare una delle richieste dei napoletani che, magari nel pomeriggio, avranno voglia di dedicarsi allo shopping in una giornata in cui, probabilmente, ci sarà meno fila alle casse. A tal proposito saranno numerosi i negozi aperti l’1 gennaio 2020, tra cui il punto vendita Ovs di via Michele Kerbaker che dalle 9.30 accoglierà la prima clientela dell’anno fino alla chiusura fissata alle 20. Così anche il punto vendita di via Andrea Doria 40 aperto fino alle 20.30, ideale per chi vorrà completare, seppur in ritardo, gli ultimi regali da consegnare proprio in occasione del Capodanno. Tra i supermercati aperti segnaliamo invece l’MD di via Pietro Testi 118, con apertura 8.30-20.30 ed il punto vendita Naturasi’ di via Giacomo Leopardi 199, che rispetterà i seguenti orari 9-14 e poi 16.30-20, ideale per chi ha voglia di fare acquisti bio, iniziando al meglio il nuovo anno.

