Supermercati aperti 8 dicembre 2019/ Roma e Milano: orari negozi e centri commerciali

In occasione della festa nazionale dell’8 dicembre quali supermercati saranno aperti? Ricorre infatti l’Immacolata Concezione di Maria Vergine, un giorno festivo sul calendario, anche se quest’anno cade di domenica. Chi vive nelle grandi città ha poco di cui preoccuparsi: a Roma, ad esempio, supermercati e centri commerciali restano aperti oggi, così come molti negozi che fanno apertura straordinaria. Nella Capitale sarà possibile fare shopping nei centri come Roma Est, Porta di Roma ed Euroroma2. Ma si potrà fare spesa anche nei supermercati come Conad, Simply e Panorama. Ci sono celebri marchi come Auchan, Ikea, Esselunga, Leroy Merlin, Oviesse e Zara, senza dimenticare Carrefour, che saranno accessibili anche oggi. Qualcosa potrebbe cambiare per quanto riguarda l’orario di apertura tra chi resta aperto mezza o intera giornata. Esselunga Prenestino fa apertura straordinaria dalle 7.30 alle 22.00. Conad in Via Poppea Sabina 19 dalle 8.00 alle 13:30. Todis di Via Di S. Tommaso D’Aquino 114 è aperto dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 20:00. Ma vi invitiamo a consultare l’elenco completo.

Clicca qui per vedere l’elenco completo degli esercizi commerciali aperti a Roma all’Immacolata

SUPERMERCATI APERTI OGGI A MILANO: ANCHE CENTRI COMMERCIALI

A proposito di supermercati aperti oggi 8 dicembre 2019, concentriamoci ora su Milano. Sono aperti ad esempio i Carrefour di corso Lodi, Milano Clotilde, piazza Diocleziano, via Amoretti, via Bergamo, via Cermenate, via Donna Prassede, via Forze Armate, via Ripamonti, via Uruguay, viale Bezzi, viale Regina Giovanna, piazza Gramsci. Serrande alzate anche al centro commerciale Bonola, al CityLife Shopping District, i Coin di Milano 5 Giornate, Cantore, Loreto e Vercelli. E così il Decathlon di Milano Cairoli, oltre all’Esselunga di Milano Adriano, Affori/Pellegrino Rossi, Certosa, Famagosta, Feltre, Forze Armate, Jenner, Lorenteggio e Losanna, per citarne qualcuno. Tra i centri commerciali aperti anche il Gigante, Iper Area Portello, Ipercoop La Torre, IperSimply, La Rinascente. La lista è però molto lunga, motivo per il quale vi suggeriamo di restringere la vostra ricerca a seconda delle vostre esigenze. C’è chi ha dimenticato qualcosa per il pranzo o la cena dell’Immacolata, mentre altri devono fare qualche regalo…

Clicca qui per vedere l’elenco completo degli esercizi commerciali aperti a Milano all’Immacolata



© RIPRODUZIONE RISERVATA