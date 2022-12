Supermercati aperti a Capodanno 2023 e San Silvestro/ Da Milano a Roma: le aperture 31 dicembre

Supermercati aperti a Capodanno 2023 e San Silvestro, 31 dicembre: nessun panico ecco come fare

Quali supermercati sono aperti a Capodanno e San Silvestro 2023? È una domanda che spesso moltissime persone si pongono in occasione dei giorni di festa, che tra un ospite, un brindisi e una qualche nuova ricetta, finiscono sempre per farci dimenticare una qualche importante spesa che doveva essere assolutamente fatta.

Niente disperazione, perché fortunatamente anche nei giorni festivi, come Capodanno 2023 e San Silvestro, 31 dicembre, qualche negozio, supermercato o centro commerciale riusciremo sicuramente a trovarlo aperto. Va detto, però, che questo vale soprattutto per la giornata del 31, perché il primo di gennaio sarà quasi impossibile trovare qualcosa di aperto, ma anche in questo caso non si può completamente escludere. Ma ora cerchiamo di capire subito quali supermercati sono aperti a Capodanno e San Silvestro 2023!

Supermercati aperti a Capodanno 2023 e San Silvestro, 31 dicembre

Insomma, trovare i supermercati aperti a Capodanno e San Silvestro, specialmente se si tratta della giornata del 31 dicembre, non dovrebbe essere troppo difficile. Il consiglio, comunque, in generale quello di fare tutte le spese e gli acquisti di cui potremmo avere bisogno proprio in questa data, o ancora meglio nelle giornate precedenti, perché l’1 gennaio la situazione sarà molto meno rosea e positiva e potremmo concretamente rischiare di non trovare nulla di aperto.

Da Roma a Torino, passando per Milano, Napoli, Venezia e pressoché qualsiasi altra città d’Italia, per trovare un supermercato aperto a Capodanno e San Silvestro la scelta migliore potrebbe essere quella di prediligere le grandi catene (Carrefour, Conad, Lidl, Esselunga, per esempio). Inoltre, potrebbe anche essere meglio recarci a fare tutti gli acquisti nel corso della mattinata, perché in moltissimi casi i supermercati osserveranno orari ridotti. Infine, se volessimo essere completamente sicuri di trovare dei supermercati aperti a Capodanno e San Silvestro, dirigiamoci verso il più vicino centro commerciale, che sarà sicuramente aperto, con orari prolungati rispetto agli altri negozi e supermercati.

Come trovare i supermercati aperti l’1 gennaio?

Tutto quanto è stato detto per i supermercati aperti a Capodanno e San Silvestro varrà in linea di massima anche per al giornata del primo gennaio. Ricordiamo, però, che in questo caso la maggior parte dei centri commerciali saranno completamente chiusi, comprese le loro farmacie e i supermercati interni. Dirigiamoci nelle grandi catene, magari estere (come Lidl o In’s), ed in generale se volessimo essere sicuri che siano aperti prima di andarci, controlliamo online con Google, oppure sulle pagine social, o ancora sui singoli negozi dei supermercati.

