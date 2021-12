SUPERMERCATI APERTI A CAPODANNO/ Roma e Milano: gli orari di apertura e chiusura

Si avvicina la notte di Capodanno e di conseguenza il primo dell’anno, 1 gennaio 2022. Molti staranno pensando al cenone e a fare festa, ma altri, invece, staranno cercando di capire quali saranno i supermercati, i negozi e i centri commerciali, aperti il primo giorno dell’anno. Bene, se siete residenti a Milano, ma così come in gran parte d’Italia, saranno davvero pochi gli esercizi commerciali che rimarranno aperti, visto che la maggior parte ha deciso, giustamente, di abbassare le serrande per l’inizio dell’anno 2022.

Partiamo da Esselunga, regolarmente aperto oggi, fino alle ore 19:00, ma chiuso tutto il giorno domani. Stessa situazione per la Pam, che oggi ha alzato le saracinesche alle ore 8:00, tenendole alzate fino alle 19:00, ma che domani chiuderà. Per la Coop, invece, orario dalle ore 8:30 alle 20:30 per la giornata odierna e chiuso domani, mentre Conad sorprende: oggi sarà infatti aperto fine allo 20 e domani farà mezza giornata di pomeriggio, dalle ore 15:00 alle 19:00, giusto per soddisfare tutti coloro che hanno bisogno di acquistare qualche prodotto con urgenza. Chiusi infine Lidl, Bennet, Carrefour e Unes (sia U2 che Viaggiatore Goloso). (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

SUPERMERCATI APERTI A CAPODANNO/ ORARI APERTURA E CHIUSURA: MILANO E ROMA

Ultime ore di questo 2021: è San Silvestro ma siete già proiettati verso il 2022? Bene, giusto così: ma cosa succederà se domattina, preparando il primo pranzo dell’anno, vi accorgerete che manca un ingrediente fondamentale per la ricetta regina? Semplice: andrete nel panico chiedendovi se ci sono supermercati aperti a Capodanno. Fortuna che siete capitati su questa pagina per tempo. Abbiamo fatto il lavoro sporco per voi: vediamo dove fare la spesa dell’ultimo minuto il primo dell’anno.

Se abitate a Roma fino alle 21:00 potrete approfittare dei servizi offerti da La Rinascente di via del Tritone e in piazza Fiume.

Aperto per mezza giornata, fino alle 13:30, l’Alimentari di Sante Espressospesa in via Piero Foscari. Il Supermercato Todis di via Squillace abbassa le saracinesche alle 20:00. Un’ora di lavoro in più per i dipendenti del Carrefour Express di via Carlo Tavolacci. Qui invece l’elenco completo dei supermercati che resteranno aperti a San Silvestro nella Capitale.

SUPERMERCATI APERTI A CAPODANNO: A ROMA

Cercate supermercati aperti a Capodanno a Milano? Vi accontentiamo subito! La Rinascente di Piazza Duomo resta aperta per tutta la giornata di sabato 1 gennaio visto che la chiusura è prevista soltanto alle 22:00. Un’ora prima, alle 21:00, chiude il Carrefour Express Realdì di via Fiamma Galvano. Mezza giornata lavorativa per i dipendenti del Supermercato Vivo – Coop. Gescom.: la chiusura è prevista infatti alle 13:30. Un’altra opzione per i ritardatari alla ricerca di un ingrediente mancante nel giorno di Capodanno 2022 è rappresentata dall’Esselunga di via Giorgio Washington, che resterà aperta fino alle 21:00.

Identico orario di chiusura anche per gli altri supermercati della catena situati in via dei Missaglia, via Lorenteggio, via Feltre e viale Umbria. Questo invece l’elenco completo dei supermercati aperti a Milano oggi, nel giorno di San Silvestro.



