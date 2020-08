Supermercati aperti a Ferragosto 2020/ Domani 15 agosto, Milano e Roma: orari negozi

Anche quest’anno ci prepariamo a vivere il medesimo dilemma di sempre: i supermercati saranno o no aperti a Ferragosto 2020? La festività del 15 agosto, infatti, quest’anno sarà certamente meno sentita del solito per via dell’emergenza Coronavirus ancora in atto e che frenerà molti italiani dall’organizzare le consuete ed affollate gigliate di Ferragosto. Proprio coloro che resteranno nelle principali città, però, potrebbero aver bisogno di conoscere quali saranno i supermercati ed i negozi che resteranno aperti nel giorno di festa e quali saranno le fasce orarie nelle quali si potrà avere la certezza di non ritrovarsi di fronte alle serrande abbassate. Chi trascorrerà la giornata di Ferragosto 2020 a Roma, nella Capitale sarà possibile recarsi a fare la spesa presso il Conad di via Poppea Sabina 19, aperto dalle 8 alle 20. Apertura straordinaria dalle 8 alle 20.30 anche per il Todis di via S. Tommaso D’Aquino 114 che prevede persino la consegna a domicilio, mentre il Conad Superstore di via dei Sampieri 92 sarà aperto dalle 8.30 alle 20.30. Per chi intende destinare allo shopping la giornata festiva di sabato 15 agosto, potrà recarsi presso il Parco Leonardo, Roma Est, dove resteranno aperti solo cinema e ristoranti, oppure al Castel Romano Outlet. Serrande alzate anche per Coin presso Porta di Roma in via Alberto Lionello 201, dalle 10 alle 21 così come Zara, in via Collatina 858, nella medesima fascia oraria.

FERRAGOSTO 2020, SUPERMERCATI E NEGOZI APERTI A MILANO E PROVINCIA

Quale sarà invece la situazione a Milano rispetto ai supermercati aperti a Ferragosto 2020? Lo shopping nel giorno di festa di sabato 15 agosto resta assicurato in molti negozi e supermercati del capoluogo lombardo. Tante serrande resteranno infatti alzate in punti vendita di catene come Ikea mentre aperture speciali potrebbero essere contemplate anche per negozi come Unieuro e Mediaworld. Chi avrà pensato solo all’ultimo di organizzare un pranzo in famiglia avrà la possibilità di trovare molti supermercati aperti, come ad esempio il Carrefour Express Realdì di via Fiamma Galvano 31 che resterà aperto dalle 8 alle 21 garantendo anche la consegna a domicilio. Se il supermercato Esselunga di via Washington 55 resterà chiuso per Ferragosto, non sarà così per quello della medesima catena di via dei Missaglia 61/4 il quale servirà la sua clientela dalle 7.30 alle 21. Apertura straordinaria anche per la Coop di via Arona 18 che dalle 8 alle 20 garantirà pienamente il servizio di vendita. Chi vorrà infine fare un salto presso il centro commerciale Bicocca Village di Viale Sarca a Milano, potrà farlo anche nel giorno festivo del 15 agosto, con apertura garantita fino alle ore 21.

