Supermercati aperti a Ferragosto 2021/ Roma e Milano, 15 agosto: orari e mappa negozi

I SUPERMERCATI DI ROMA APERTI A FERRAGOSTO 2021

Questa domenica 15 agosto sarà una giornata doppiamente festiva. Il tanto atteso Ferragosto 2021, il cosiddetto “Capodanno d’Estate” è giunto e con esso anche il tradizionale quesito: ci saranno supermercati aperti in questa torrida giornata? Sul calendario, infatti, questo giorno è per tradizione segnato in rosso, non solo per le temperature che si preannunciano bollenti per colpa di Lucifero. Tuttavia, i più distratti o coloro che non sono riusciti a recuperare l’occorrente per un barbecue, un pic-nic o semplicemente un pranzo in compagnia, si chiederanno dove potersi recare per gli ultimi acquisti del caso.

Quali sono i supermercati aperti in città? A Roma, molto probabilmente, in tanti cittadini avranno deciso per tempo di spostarsi in occasione della festività di Ferragosto, ma la città eterna per tradizione si prepara ad accogliere comunque tanti turisti i quali potrebbero necessitare di un supermercato per una spesa dell’ultimo minuto. Nella Capitale, anche nel giorno festivo sarà possibile trovare alcuni supermercati che tuttavia, nella maggior parte dei casi, saranno aperti solo per metà giornata. E’ il caso del supermercato Conad di via Poppea Sabina 19 che chiuderà alle 13.30. Anche il Todis di via Squillace resterà aperto ma solo fino alle 13 mentre il Carrefour Express di Via Tavolacci Carlo 1 nonostante il giorno di festa abbasserà le serrande solo alle 20, con orario continuato dalle 8.30. Supermercato aperto per tutto il giorno, dalle 8 alle 20, quello della catena Panorama di via Aurelia 822 mentre il Todis di via Portuense 556 resterà a disposizione dei propri clienti fino alle 21.

Clicca qui per vedere l’elenco completo di negozi e supermercati aperti a Roma e provincia a Ferragosto 2021.

FERRAGOSTO 2021, I SUPERMERCATI APERTI A MILANO

Anche la città di Milano si appresta a svuotarsi sempre di più in vista del Ferragosto 2021. In tanti, tuttavia, avranno deciso di non allontanarsi di tanto ma di trascorrere la giornata festiva in famiglia, magari organizzando un pranzo all’aria aperta in uno dei parchi cittadini o, se possibile, su un terrazzo o un balcone sufficientemente grande. In occasione del ritrovo familiare potrebbe essere utile un supermercato aperto al fine di soddisfare le ultime necessità culinarie e non solo. Vediamo dunque quale sarà la mappa dei principali supermercati aperti nel corso della giornata del 15 agosto anche nel capoluogo lombardo.

Nella giornata di domenica il Carrefour Express Realdì di via Fiamma Galvano 31 osserverà l’orario 9.30-13.30 con una pausa che durerà fino alle 16.30 e la chiusura alle 20.00. Molti supermercati come l’Esselunga di via Giorgio Washington saranno aperti solo per metà giornata, ovvero fino alle 14.00 ma sarà possibile anche trovare supermercati della medesima catena aperti dalle 9 alle 20 senza alcuna pausa oraria, come l’Esselunga di via dei Missaglia 61. Nessun problema di orario anche per il Pam di viale Olona 1 che aprirà al pubblico alle 9 permettendo di completare i propri acquisti fino alle 21.00. Chi vorrà invece esser sicuro di poter recuperare in qualunque momento ciò di cui ha bisogno nel corso della giornata di Ferragosto potrà farlo nel supermercato Carrefour Market di Corso Lodi 98 che garantirà ai propri clienti l’apertura continuativa da mezzanotte e fino alle 24.00.

Clicca qui per vedere l’elenco completo di negozi e supermercati aperti a Milano e provincia a Ferragosto 2021.



