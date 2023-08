Supermercati aperti a Ferragosto 2023/ Esselunga, Coop, Lidl, Carrefour: orari aperture 15 agosto

FERRAGOSTO 2023: QUALI SUPERMERCATI SONO APERTI OGGI, 15 AGOSTO?

Quali supermercati sono aperti nella giornata di oggi, 15 agosto, celebrazione del Ferragosto 2023? Si tratta di un dubbio che, per una ragione o per un altra, a tutti capita di porsi, magari dopo essersi resi conto che manca quell’ingrediente fondamentale per il pranzo o per la cena, o perché si è deciso di procrastinare fino all’ultimo ed ora non si ha a disposizione neppure una singola costina, mentre i nostri amici stanno già accendendo il barbecue.

I supermercati aperti in questo Ferragosto 2023 non sono, fortunatamente, pochi, ma non sempre è facile capire se il nostro shop di fiducia terrà le saracinesche alzate o abbassate. In tutta Italia saranno parecchi i negozi aperti e il modo principale per capirlo è sicuramente controllare su Google, indicando il centro di nostro interesse. Se questo non bastasse, similmente, accorrono in nostro aiuto anche i vari siti ufficiali dei supermercati, che nella maggior parte dei casi indicheranno se sono aperti a Ferragosto 2023. Infine, l’ultima possibilità è quella di cercare il numero di telefono del negozio, sperando in una risposta e chiedendo, eventualmente, gli orari.

SUPERMERCATI APERTI A FERRAGOSTO 2023: ESSELUNGA, COOP, CONAD…

Con una ricerca sui vari siti dei supermercati, incrociata a Google ed anche al sito delle Pagine Bianche, è possibile ottenere una mappa delle catene aperte in questo Ferragosto 2023. In generale emerge come la maggior parte dei negozi sarà aperto con orario classico, mentre in altri casi si osserveranno gli orari della domenica, oppure un turno spezzato che permetta ai dipendenti di avere una lunga pausa pranzo.

Tra i supermercati aperti a Ferragosto 2023 spicca la catena Pam, che in tutta Italia dovrebbe osservare gli orari tradizionali.

che in tutta Italia dovrebbe osservare gli orari tradizionali. Stesso discorso vale anche per la catena Lidl, seppur in pochi casi l’orario sarà leggermente ridotto, con aperture ritardate o chiusure anticipate.

seppur in pochi casi l’orario sarà leggermente ridotto, con aperture ritardate o chiusure anticipate. Per quanto, invece, riguarda Penny Market, Conad e Coop , gli orari varieranno da punto vendita a punto vendita, pertanto il consiglio è quello di verificare il singolo caso.

, gli orari varieranno da punto vendita a punto vendita, pertanto il consiglio è quello di verificare il singolo caso. Esselunga, Aldi e Carrefour, invece, dovrebbero osservare l’orario domenicale, ma potrebbe non valere per tutti i punti vendita, specialmente se secondari e piccoli. In generale, dunque, saranno parecchi i supermercati aperti a Ferragosto 2023, ma rimane sempre fondamentale accertarsene prima della partenza da casa, specialmente se il punto vendita designato si trova ad una considerevole distanza dalla propria abitazione.

