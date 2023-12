Supermercati aperti a Natale e Santo Stefano 2023/ Elenco negozi e orari: Esselunga, Carrefour (24 dicembre)

Quali supermercati aperti a Natale e Santo Stefano 2023? Si tratta, quasi certamente, di una domanda che in questi giorni di festa in moltissimi si porranno, magari a causa di una dimenticanza. Capita, infatti, spesso che nella frenesia di preparazioni, regali e compere dell’ultimo minuto, ci si dimentichi un ingrediente fondamentale, oppure ci si renda conto di avere bisogno di bicchieri, piatti o anche batterie e oggetti tecnologici.

Se ci si chiedesse quali sono i supermercati aperti a Natale e Santo Stefano 2023, occorre sapere innanzitutto che la maggior parte delle catene più diffuse, in ogni città, seguirà la direttiva di chiudere il 25 ed aprire, magari con orario ridotto, il 26. Tuttavia, sono previste alcune eccezioni, come la chiusura in entrambi i giorni, oppure un’apertura straordinaria la mattina natalizia. Chiunque si domandi quali sono i supermercati aperti a Natale e Santo Stefano 2023 dovrebbe, per sicurezza, verificare direttamente, magari consultando gli orari su Google, oppure telefonando al punto vendita selezionato, l’apertura o la chiusura, evitando di perdere tempo nel caso non vi siano negozi aperti.

SUPERMERCATI APERTI A NATALE E SANTO STEFANO 2023

A livello generale, comunque, in merito a quali supermercati sono aperti a Natale e Santo Stefano 2023, alcune catene tra le più famose hanno dato indicazioni precise a tutti i punti vendita. È il caso, tra gli altri, di Esselunga, che oggi è aperta dalle 7:30 alle 20, ma che domani e il 26 sarà chiusa. La catena Coop, invece, rimarrà chiusa solamente il 24 (con alcune eccezioni), mentre il 25 e il 26 rimarranno aperti i negozi nelle stazioni e nelle zone turistiche, con orari speciali.

Tra i supermercati aperti a Natale e Santo Stefano 2023 importanti sono anche i punti della catena Iper, che saranno chiusi il 25, ma riprenderanno il servizio regolare il 26 dicembre. La catena Aldi, invece, sarà chiusa domani, ma aperta con orario domenicale il 26, mentre i punti vendita MD saranno chiusi entrambi i giorni. Per quanto riguarda Carrefour, Bennet, Conad e Penny, non sono state date direttive precise a livello generale e, pertanto, ogni punto vendita osserverà orari autonomamente definiti, consultabili sui rispettivi siti. Infine, tra i supermercati aperti durante le feste, Lidl ha definito la chiusura generale il giorno di Natale 2023, mentre a Santo Stefano saranno i singoli negozi a decidere.

