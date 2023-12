Supermercati aperti a Natale e Santo Stefano 2023/ Info e orari catene: dove fare spesa dalla Vigilia

SUPERMERCATI APERTI A NATALE E SANTO STEFANO 2023: LA MAPPA DELLE CATENE

Ci sono supermercati aperti a Natale e Santo Stefano 2023? Questo ci si chiede a ridosso della Vigilia e della festa tanto attesa. Tra preparativi e regali, può capitare di dover recuperare l’ingrediente dell’ultimo minuto, quindi c’è sempre qualcuno che ha bisogno di fare la spesa. Ci si ritrova allora a chiedersi se i supermercati sono aperti il 25 dicembre 2023 e il 26 dicembre. Avete fatto fuori tutti i panettoni? Avete dimenticato qualche spezia? Si sono aggiunti ospiti all’ultimo minuto e quindi vanno arricchiti i piatti prelibati del menu? Da Milano a Roma, diamo uno sguardo alle principali insegne italiane. Iper La Grande prevede aperture straordinarie alla Vigilia, infatti tiene aperti i suoi punti vendita dalle 8 alle 21 il 24 dicembre, ma chiude il 25, così pure i ristoranti presenti nei suoi supermercati. Invece, il 26 dicembre si riapre seguendo il solito orario.

In questo come in tutti gli altri casi vi suggeriamo di cercare i singoli punti vendita per verificare orari ed eventuali eccezioni. Passiamo ad Aldi, che apre con gli orari domenicali (8.30 – 20.30) alla Vigilia e chiude il giorno di Natale, riaprendo a Santo Stefano. Non ci sono indicazioni univoche per Conad per quanto riguarda i giorni festivi del periodo natalizio: l’unica cosa certa è che i supermercati sono aperti alla Vigilia. Per quanto riguarda Pam, aperti dalle 8 alle 20 alla Vigilia, chiusi a Natale, mentre il 26 dicembre è prevista apertura straordinaria dalle 8 alle 19. Attenzione come sempre alle possibili variazioni a seconda del punto vendita.

SUPERMERCATI APERTI A NATALE E SANTO STEFANO 2023: TRA ORARI RIDOTTI E APERTURE STRAORDINARIE

Orario ridotto per i supermercati Coop, aperti il 24 dicembre 2023 dalle 8 alle 19, ma saranno chiusi a Natale e Santo Stefano 2023. Tendenza simile per Famila, visto che l’apertura, seppur diversa nei vari punti vendita, è ad orario ridotto il giorno della Vigilia, chiusi invece il 25 e 26 dicembre. La catena Esselunga prevede la chiusura dei punti vendita alle 20 alla Viglia, mentre a Natale e Santo Stefano i supermercati saranno chiusi. Il Gigante anticipa le aperture tra le 7 e le 7.30 del mattino il 24 dicembre, ma chiudendo anticipatamente, tra le 19.30 e le 20. A Natale invece chiude per tutta la giornata, per poi riaprire il 26.

Tutti aperti i supermercati Carrefour il 24 dicembre, mentre per 25 e 26 dicembre 2023 non c’è una regola univoca per Iper, Market ed Express. Invece, Lidl di norma alla Viglia prevede orario ridotto (8-20), ma chiude a Natale per riaprire a Santo Stefano. In questi due giorni di festa, invece, sono chiusi i punti vendita Bennet, aperti però il 24 dicembre. Alla luce di questa diversità di indicazioni, prima di muoversi è opportuno attivarsi con una ricerca per evitare brutte sorprese.











