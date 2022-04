Supermercati aperti a Pasqua 2022/ Dove fare spesa oggi: Conad, Pam, Carrefour o…

SUPERMERCATI APERTI A PASQUA 2022? ORARI E TURNI DIVERSI PER REGIONE

I supermercati che hanno deciso di restare aperti a Pasqua 2022 non sono molti, ma alcuni negozi e punti vendita invece hanno optato per offrire servizi ai clienti. Ma non tutti hanno adottato turni e orari uniformi a livello nazionale, preferendo garantire il servizio in base alle necessità legate al territorio. Questo vuol dire molto semplicemente che se avete dimenticato qualcosa per il menù di Pasqua 2022, allora dovete controllare che il supermercato dove volete recarvi sia effettivamente aperto. I colossi sul territorio nazionale hanno adottato policy differenti.

Ad esempio, le catene Esselunga e Pam sono chiuse oggi, ma per quanto riguarda la seconda, fa eccezione il supermercato di Lignano, che resterà aperto dalle 9 alle 19. Anche Coop ha i negozi chiusi a Pasqua 2022, tranne i supermercati in Liguria e per metà di quelli in Piemonte. Nel caso di Conad, invece, le aperture a Pasqua, ma più in generale nelle festività, vengono decise singolarmente. Per quanto riguarda Lidl, generalmente è prevista la chiusura la domenica di Pasqua.

SUPERMERCATI APERTI A PASQUA 2022? POCHE ECCEZIONI

Bennet, come ha cominciato sulla sua pagina Facebook, per la giornata di oggi suggerisce di consultare il sito ufficiale per verificare se i punti vendita, negozi e supermercati sono aperti o meno a Pasqua 2022. Lo stesso consigliamo per i Carrefour Market e le piccole botteghe Carrefour Expert, che potrebbero essere aperte.

Chiusura generalizzata a Pasqua 2022 per i supermercati Penny Market che oggi a Pasqua non saranno aperti. Non fa eccezione Iper, che è chiuso ovunque. Per quanto riguarda Coop e Ipercoop, faranno più strappi alla regola i supermercati più piccoli, perché godono di maggiore libertà. Anche in questo caso, dunque, conviene verificare orari e aperture per singolo store.

Chiuse anche le grandi catene di discount del nostro Paese, quindi Aldi, Lidl e i negozi Md. Di fatto, chi ha deciso di sfruttare le vacanze di Pasqua per dedicarsi alle grandi spese nei supermercati o più semplicemente deve acquistare qualche prodotto terminato alla vigilia dovrà fare attenzione, perché sono davvero poche i supermercati che resteranno aperti in questi giorni di Pasqua.











