Supermercati aperti a Pasqua 2024/ Info e orari domenica 31 marzo: Conad, Esselunga e i centri commerciali

SPESA A PASQUA 2024? CACCIA AI SUPERMERCATI APERTI…

La ricerca di supermercati aperti domani a Pasqua 2024 si rivelerà molto complicata per chi avrà bisogno di fare un acquisto dell’ultimo minuto. La situazione non è molto diversa da quanto accade a Natale, infatti sono davvero pochi i punti vendita aperti anche per questa festività che quest’anno cade domenica 31 marzo. Non tutti riescono a prepararsi anticipatamente, in altri casi c’è chi pensa di aver pensato davvero a tutto per poi rendersi conto di aver dimenticato un ingrediente per il pranzo. Ma difficile non vuol dire impossibile, perché ci sono supermercati, seppur pochi da Milano a Roma, che decidono di restare aperti a Pasqua 2024, con orario ridotto o per la gestione della gastronomia prenotata precedentemente.

Stando alle informazioni raccolte da UltimoPrezzo, Il Gigante sarà aperto per quanto riguarda quasi tutti i punti vendita, almeno al mattino. Qualche risultato positivo potrebbe darla anche la ricerca sui Conad Superstore. Lo stesso non si può dire di Esselunga (ma per TrendOnline fa eccezione il negozio di Lignano, che sarà aperto dalle 9 alle 19.), Lidl, Eurospin, Coop, Bennet e Iper, i cui supermercati non sono aperti domani a Pasqua 2024.

NON SOLO SUPERMERCATI: QUALI SONO I CENTRI COMMERCIALI APERTI A PASQUA 2024

Anche se sono previste molte chiusure in Italia nel giorno di Pasqua 2024, ci sono però alcune catene famose che lasciano ai singoli supermercati la facoltà di decidere in autonomia, come Bennet, Carrefour e Conad. Comunque, la “caccia” non riguarda solo i supermercati aperti a Pasqua 2024, perché le ricerche riguardano anche i centri commerciali. Da escludere quello di Porto Allegro a Montesilvano, che solitamente è aperto pure a Capodanno, ma stavolta è fuori gioco perché in ristrutturazione.

Fare la spesa nei centri commerciali domani, domenica 31 marzo, sarà complesso, soprattutto per chi vorrebbe dedicare la giornata anche allo shopping. Nonostante ciò, ci saranno degli outlet aperti, stando a quanto riportato da UltimoPrezzo, che infatti fa i nomi di Fidenza Village e Mondovicino Outlet Village, entrambi disponibili dalle ore 10 alle 20. Su 20 dislocati sul territorio italiano, due saranno sicuramente aperti domani a Pasqua 2024, invece su Serravalle Designer Outlet non ci sono conferme.

