Le festività pasquali sono alle porte e si intensificano i preparativi: ciò vuol dire anche giocare d’anticipo e cercare i supermercati aperti a Pasqua 2025 per evitare delle brutte sorprese. Solitamente sono questi i giorni in cui accaparrarsi tutti gli ingredienti necessari per il pranzo con amici e parenti o per fare gli ultimi acquisti per una gita fuori porta, ma bisogna anche mettere in conto di avere bisogno di qualche prodotto in extremis e di dover fare tappa, ad esempio, in una delle catene della grande distribuzione.

Da Milano a Roma la situazione può cambiare sensibilmente, del resto i grandi gruppi non prevedono una linea univoca, pertanto la mappa dei negozi dove fare la spesa può presentare casi particolari e diversificati. Ad esempio, il gruppo Despar Centro Sud ha pubblicato gli orari di apertura straordinari previsti per le festività pasquali di quest’anno con due elenchi pdf per Puglia, Basilicata, Calabria, Abruzzo, Campania: uno per le chiusure del 20 aprile, l’altro con gli orari delle aperture del 21 aprile.

SUPERMERCATI APERTI A PASQUA 2025: DA CONAD A ESSELUNGA

Discorso diverso per Conad, che prevede tanti supermercati aperti a Pasqua 2025 e Pasquetta per garantire prodotti sempre disponibili, in qualsiasi momento. In questo caso, avete a disposizione un pratico sistema di localizzazione per scoprire quali sono gli orari di apertura dei supermercati. Potreste cogliere anche l’occasione per verificare la disponibilità del servizio di Spesa Online, visto che non è detto che sia disponibile anche durante queste feste.

Un sistema simile è disponibile sul sito di Esselunga, dove è sufficiente selezionare il supermercato prescelto per scoprire le aperture straordinarie e i relativi orari. In questo caso, vi anticipiamo che trovate le informazioni addirittura fino alla festa del 2 giugno.

SUPERMERCATI APERTI A PASQUA 2025: LE SCELTE DI CARREFOUR E EATALY

Allo stesso modo, sul portale di Carrefour sono indicati gli orari straordinari dei supermercati aperti a Pasqua 2025, e più in generale per le prossime feste all’orizzonte, dunque anche in questo caso è sufficiente fare una ricerca partendo dalla zona prescelta per scoprire gli orari e se sono aperti o chiusi i punti vendita di proprio interesse.

Completiamo il quadro con Eataly, aperti a Pasqua 2025 solo a Verona (dalle 9 alle 16), Genova (dalle 10 alle 22), Trieste (dalle 9 alle 21), Piacenza (dalle 9 alle 20), Firenze (dalle 9:30 alle 22), Bologna (dalle 10 alle 23), Torino (dalle 9:30 alle 22).