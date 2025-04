Si accorciano i tempi che ci separano dalle festività pasquali e certamente in queste ore qualcuno di particolarmente lungimirante tra voi cari lettori si starà chiedendo se ci saranno dei supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2025, che quest’anno – ovviamente – cadranno domenica 20 e lunedì 21 aprile: una domanda certamente importante specialmente per chi preferisse attendere l’ultimo minuto per comprare qualche ingrediente fresco – e pensiamo per esempio alle carni per le vostre grigliate, oppure anche più semplicemente al pane da portare in tavola durante i pasti -; ma anche per chi si troverà per cause di forza maggiore a dover cercare i supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2025.

La buona notizia è che ormai non è più così tanto improbabile trovare dei supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2025 rispetto a quanto non lo fosse solamente una decina di anni fa quando le festività erano momenti di netta e ferma chiusura per tutti i vari punti vendita; ma al contempo è importante partire preparati per non rischiare di girare ore ed ore in macchina, magari finendo imbottigliati nel traffico di chi si recheranno a casa di amici e parenti e poi alla fine delusi per non essere riusciti a trovare alcun punto vendita aperto.

Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2025: l’elenco coperto delle aperture di domenica 20 e lunedì 21 aprile

Prima di entrare nel dettaglio dei supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2025 – però – è sempre bene invitarvi ed esortarvi (quando e dove possibile) a fare le vostre spese con il dovuto anticipo, magari acquistando le pietanze fresche già sabato 19 aprile e riponendole – se necessario – nel congelatore giusto per evitare che si deteriorino; ma fermo restando che in ogni caso la carne fresca per un paio di giorni si conserverà senza alcun problema anche in frigo, specialmente se riposta nell’ultimo scaffale in basso.

Venendo a noi, se cercaste i supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2025 sappiate che per quello che siamo riusciti a scoprire domenica 20 saranno solo alcuni (non tutti) punti vendita delle catene Conad, il Gigante ed MD a tenere aperti i battenti, anche se con orari talvolta ridotti; mentre lunedì 21 aprile la quasi totalità delle famose catene (e citiamo Esselunga, Tigros, Pam, Carrefour ed ovviamente anche i tre elencati prima) resteranno aperte, anche in questo caso quasi sempre con orari ridotti.

In ogni caso, a chi cercasse i supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2025 vogliamo anche ricordare che tutte le informazioni utile potranno essere facilmente trovate direttamente sui siti ufficiali delle catene nella sezione in cui vengono elencati tutti i punti vendita e i rispettivi orari; mentre se questa non contenesse le informazioni che cercate potreste anche provare a rivolgervi agli orari su Google Maps, oppure telefonare direttamente allo shop che vi interessa per provare a parlare con qualcuno (nel caso in cui sia aperto!).