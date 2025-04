SUPEMERCATI APERTI A PASQUA E PASQUETTA 2025: LA MAPPA PER OGGI E DOMANI

C’è chi ha bisogno di un ingrediente per la propria ricetta e chi ha altre necessità per la spesa dell’ultimo minuto, quindi cercare supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2025 diventa fondamentale per non dover rivedere i propri programmi. La situazione oggi è complicata, perché alcune catene hanno disposto una chiusura totale per la domenica di Pasqua di 20 aprile, eppure qualche negozio è aperto e vi consentirà di preparare pranzi, grigliate e picnic. Ciò vale soprattutto per quei punti vendita che si trovano in zone raggiunte da tanti turisti, in alcuni casi con orari ridotti.

Da Roma a Milano, le esigenze non cambiano, possono invece cambiare le disposizioni e, quindi, aperture, chiusure e orari. Disegniamo allora una mappa non geografica, ma per catene, partendo in questo viaggio sui supermercati aperti a Pasqua da Esselunga, Iper e MD, che hanno deciso di tenere i supermercati chiusi durante le festività. Discorso simile per Carrefour, ma oggi sono previste delle eccezioni nelle zone turistiche. Non ci sono regole univoche anche per Conad, per questo vi consigliamo di affidarvi ai siti ufficiali. Ci sono punti di Coop e Ipercoop che potrebbero essere aperti oggi con orari ridotti.

SUPEMERCATI APERTI OGGI A PASQUA 2025: LE ALTRE CATENE

Può diventare ancor più complicato fare spesa nei supermercati aperti a Pasqua, perché quelli de Il Gigante oggi potrebbero essere aperti dalle ore 8 alle 13, altri invece resteranno chiusi tutto il giorno. Eccezioni possibili anche nel caso di Despar, così come per Famila, che potrebbe prevedere delle aperture straordinarie a Pasqua. Niente da fare per chi vuole fare spesa a Lidl, visto che ha optato per la chiusura in questo giorno di festa.

Stessa decisione presa da Pam Panorama e Aldi. Per quanto riguarda quest’ultima catena, la decisione sui supermercati aperti a Pasqua è legata anche a ciò che accadrà domani, perché molti supermercati hanno deciso di restare chiusi oggi per poi aprire domani 21 aprile 2025.

DOVE FARE LA SPESA DOMANI PER PASQUETTA 2025

Rispetto ai supermercati aperti a Pasqua, la situazione cambia sensibilmente domani, per la Pasquetta 2025. Nel caso di Esselunga, però, è previsto orario ridotto, dalle 8 alle 20. Nessun problema anche per quelli Carrefour, ma è utile contattare il punto vendita prescelto per avere conferma o informazioni sugli orari. Discorso simile per Conad e Despar, anche perché in questo caso potrebbero essere previsti orari ridotti. Lo stesso vale per Il Gigante, MD e Iper.

Invece, molti supermercati Tigros saranno aperti domani dalle ore 8:30 alle 20:30. Per quanto riguarda Lidl, l’apertura scatta trenta minuti prima, questa è l’unica differenza. Infine, bisogna fare qualche ricerca approfondita per Pam Panorama e Unes, visto che nel primo caso è previsto orario ridotto, nell’altro gli orari potrebbero subire delle variazioni.