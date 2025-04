Ci sono dei supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2025, ovvero nelle giornate di oggi e domani (rispettivamente domenica 20 e lunedì 21 aprile)? Si tratta sicuramente di una domanda che proprio in queste concitate ore di preparativi sarà venuta in mente a moltissimi tra noi dopo essersi resi conto che tra una spesa e l’altra fatte negli ultimi giorni ci si è dimenticati completamente questo o quell’altro ingrediente, magari fondamentale per chiudere in bellezza le preparazioni per il pranzo o per la cena; ed è proprio qui che arriva la domanda se ci siano o meno dei supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2025.

Purtroppo, come sempre capita in occasione delle festività non esiste una risposta univoca e chiara al fatto che ci siano o meno dei supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2025 e molto dipenderà dalle decisioni prese dalle varie catene o – addirittura – dai singoli punti vendita; fermo restando che saranno proprio le catene a garantirci le maggiori possibilità di riuscita nella caccia dell’ultimo minuto all’ingrediente mancante, con i piccoli negozietti locali tipici delle cittadine che quasi certamente saranno chiusi sia oggi che domani.

SUPERMERCATI APERTI A PASQUA E PASQUETTA 2025: LE INFO SULLE PRINCIPALI CATENE

Proprio guardando alle catene, possiamo dirvi che tra i supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2025 sicuramente troverete buona parte degli shop del marchio Conad che da diversi anni a questa parte ha disposto aperture in occasioni di tutte le feste per andare incontro ai suoi clienti; mentre lo stesso non vale per il marchio Esselunga che in ogni parte d’Italia terrà chiusi i punti vendita nella giornata di domenica 20 e li riaprirà (in alcuni casi con orari completo, in altri con il ridotto festivo) lunedì 21 aprile.

In linea generale, se cercaste i supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2025 il consiglio migliore che possiamo darvi è quello di rivolgervi ai vari siti ufficiali delle catene che riportano l’elenco completo dei punti vendita con i corrispondenti orari; mentre in assenza di questa fondamentale sezioni sui vari siti potreste provare a dare un’occhiata a Google Maps (stando attenti che gli orari indicati siano stati aggiornati recentemente), oppure – e questo è per certi versi il consiglio ‘principe’ – alzare la cornetta del telefono per verificare direttamente con una breve chiamata che scioglierà tutti i vostri dubbi.