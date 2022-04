Supermercati aperti a Pasquetta 2022/ E i negozi di oggi a Milano, Roma, Napoli e…

Supermercati e negozi: per trovarli aperti a Pasquetta 2022 meglio andare nelle grandi città

Anche nei giorni festivi può esserci bisogno di un supermercato per ultimare le spese per un bel pranzo in famiglia o per acquistare qualcosa di necessario. Oggi, giorno di Pasquetta 2022, qualcuno potrà aver dimenticato di acquistare qualcosa per la grigliata tra amici o potrà avere bisogno di un qualcosa terminato in casa. Nessun problema: come ogni giorno festivo, ci saranno dei supermercati che resteranno aperti anche oggi.

Da Milano a Napoli e Palermo, sono vari i supermercati e le attività che resteranno aperti e che offriranno i loro servizi anche oggi, giorno di Pasquetta 2022. Nelle grandi città ovviamente è più semplice trovare supermercati aperti a Pasquetta 2022, mentre nei piccoli centri molto probabilmente non ci saranno negozietti o botteghe che offriranno i loro servizi anche oggi. Nonostante questo, spostandosi con l’auto nelle più grandi città vicine, si potrà sicuramente trovare ciò che fa al nostro caso. Non mancano, infatti, nei capoluoghi di provincia ma anche nelle città più piccole, supermercati aperti anche in questo lunedì 18 aprile. Vediamo allora quali sono.

Supermercati aperti oggi a Pasquetta 2022: come è la situazione da Milano a Torino

Quali sono i supermercati che resteranno aperti oggi, giorno di Pasquetta 2022? Saranno chiusi negozi all’ingrosso che offrono beni non di prima necessità: chiusi in tutta Italia, infatti, Ikea, Leroy Merlin, Unieuro e Mediaworld. Saranno chiusi anche i negozi Eataly, con l’eccezione di Genova, Piacenza, Trieste, Firenze e Pinerolo, dove invece rimarranno aperti. Per quanto riguarda le singole città, a Torino il giorno di Pasquetta rimarranno aperti i seguenti supermercati: Carrefour, Simply, Bennet, Ipercoop del centro commerciale Dora. Aperti anche complessi commerciali come Le Alpi e Millecity Shopping Center. A Milano aperti tutti i centri Esselunga e tutti i centri commerciali. Nessun problema anche a Venezia, dove saranno aperti Panorama, Auchan e altri centri commerciali.

Supermercati aperti oggi a Pasquetta 2022: Bologna, Firenze e Napoli..

A Bologna aperto tra gli altri il Carrefour Express di Piazza di Porta Castiglione ma anche il Castel Guelfo Outlet. A Firenze si potrà andare nei supermercati Conad, Margherita, City e Superstore. A Roma aperto il centro commerciale Bufalotta, Castel Romano Outlet e il Parco Leonardo. Aperti poi vari centri Conad, Todis e il punto vendita della stazione Termini. A Napoli aperti i centri Carrefour e l’outlet La Reggia di Marcianise. Chiuso il centro commerciale Campania.











