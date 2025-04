SUPERMERCATI APERTI A PASQUETTA 2025, DOVE FARE SPESA OGGI

Decidere dove fare spesa oggi non è semplice, figurarsi se non si sa se ci sono supermercati aperti a Pasquetta 2025. In generale, durante le festività pasquali molte catene decidono di chiudere, altre stabiliscono delle aperture straordinarie, dunque la situazione è tutt’altro che omogenea oggi, lunedì 21 aprile 2025. Ma avere le idee chiare sul tema è fondamentale, non solo per oggi, ma anche in vista della prossima festività, il 25 aprile, se si ha poco tempo a disposizione per i preparativi.

Proviamo allora a disegnare una mappa, pur precisando che è sempre bene verificare aperture e orari dei supermercati aperti a Pasquetta 2025 prima di uscire, per evitare brutte sorprese. Ampiamente disponibili i Carrefour, che ieri erano chiusi, mentre per i punti vendita di Esselunga l’orario è dalle 8 alle 20. Orario ridotto per alcuni supermercati Conad, discorso simile per Il Gigante, mentre non sono chiare le indicazioni per MD, con alcuni supermercati aperti, ma non sono chiari gli orari.

SUPERMERCATI APERTI OGGI: LE ALTRE CATENE

Niente aperture ieri per Iper, che torna disponibile oggi, ma gli orari potrebbero essere ridotti. Anche nel caso di Tigros conviene verificare il sito ufficiale per le informazioni sugli orari, visto che i supermercati aperti a Pasquetta 2025 lo sono dalle 8:30 alle 20:30, ma bisogna capire quali. Invece, i punti vendita di Lidl sono disponibili dalle 8 alle 20:30. Orario ridotto per Pam Panorama, mentre per Unes potrebbe variare in base al supermercato prescelto.

SUPERMERCATI E CENTRI APERTI OGGI A MILANO

Se ci soffermiamo su Milano, c’è il Centro di Arese aperto dalle 9 alle 22, mentre Merlata Bloom prevede anche un’attività per bambini. Orario regolare per il Carrefour Assago Milanofiori, mentre il centro Fiordaliso a Rozzano ha organizzato una Pasquetta all’insegna del cioccolato, da assaggiare gratuitamente, ma fino a esaurimento scorte. Dunque, una capatina al supermercato potrebbe rivelarsi un’occasione dolce, oltre che per fare spesa.

