Supermercati aperti a San Silvestro e Capodanno/ Orari e informazioni, Milano e Roma

Quali supermercati e negozi di alimentari resteranno aperti per San Silvestro e a Capodanno? È questa la domanda che si pongono soprattutto i milioni di abitanti dei grandi centri nella nostra penisola, tra le difficoltà di feste vissute in “zona rossa”, la riduzione degli spostamenti e il fatto che alcune attività resteranno chiuse per effetto dell’ultimo Dpcm. Tuttavia proprio supermercati e negozi che vendono beni alimentari e prodotti di prima necessità saranno aperti e per questo motivo tutti coloro che si riducono all’ultimo per fare la spesa per il cenone, o a cui mancano poche pietanze o ingredienti da utilizzare in cucina, possono tenere presente la “mappa delle aperture” nella propria città in modo da sapere… chirurgicamente dove andare ed evitando allo stesso tempo troppo giri a vuoto soprattutto in un momento in cui gli spostamenti vanno necessariamente limitati.

Qui di seguito proviamo quindi a dare conto della suddetta mappa e in particolar modo nelle due principali metropoli italiane per capire quali saranno i supermercati aperti il 31 dicembre e il 1° gennaio, ricordando che queste tipologie di esercizi rimarranno aperte anche se si trovano all’interno dei centri commerciali che, invece, per il resto sono costretti ad abbassare le serrande. Partendo da Roma, e facendo riferimento all’elenco delle aperture sul sito delle Pagine Gialle, si vede come l’ultimo giorno dell’anno (qui l’elenco completo) sarà aperta la Rinascente di Via del Tritone, il Conad di Via Poppea Sabina, il Todis di Via San Tommaso d’Aquino e il Conad Superstore di Via dei Sampieri. Passando invece alla giornata successiva, l’elenco annovera tra gli altri il centro commerciale I Granai di Via Rigamonti, l’Auchan di Via Alberto Lionello e il Panorama di Via Aurelia. Ad ogni modo l’elenco completo può essere consultato (ed è in costante aggiornamento) a questo link.

SUPERMERCATI APERTI A SAN SILVESTRO E CAPODANNO: LA ‘MAPPA’ DI ROMA E MILANO

Detto della Capitale, passiamo invece a vedere quali saranno i supermercati e gli esercizi commerciali che trattano alimentari e beni di prima necessità (gli unici a cui è consentito di restare aperti durante le restrizioni programmate per le festività) che saranno aperti nell’altro centro metropolitano più popoloso d’Italia, ovvero Milano. Nel capoluogo lombardo, tenendo presente la lista che propone il sito delle Pagine Gialle (e che è consultabile a questo link), pur ricordando che occorre sempre contattare le rispettive aziende per avere conferma sugli orari, si apprende che nella giornata del 31 dicembre (cliccando qui la lista completa) sono aperti tra gli altri il Carrefour Express Realdì di Via Fiamma Galvano, il Milan Holiday di Via Paolo Sarpi, l’Esselunga di Via Washington, come pure quella di Lorenteggio, di Via dei Missaglia e di Viale Umbria (ma anche tante altre), oltre alla Coop di Via Arona, il Pam di Viale Olona e a Naturasì di Via Domenico Millelire.

Detto dell’ultimo dell’anno, vediamo invece quali saranno le aperture in quel di Milano per il giorno del 1° gennaio: spulciando tra la lista degli esercizi che al momento vengono dati con la serranda alzata ecco nuovamente tutto l’elenco delle Esselunga cittadine o ubicate comunque nella cintura metropolitana meneghina, a cui si affiancano poi ancora la Coop di Via Arona, il Bicocca Village di Viale Sarca, il Naturasì citato poc’anzi e anche quello di Via Melzo, il Carrefour Market di Via Vincenzo Monti (al pari di tanti altri punti vendita della stessa catena sparsi in città) e poi anche il Penny Market di Via Giacomo Antonini. Per chi volesse consultare l’elenco completo è facilmente consultabile cliccando su questo link.



