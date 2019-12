Supermercati aperti a Santo Stefano, 26 dicembre 2019/ Milano e Roma: orari negozi

SUPERMERCATI APERTI A SANTO STEFANO A MILANO

Siete alla ricerca di supermercati aperti anche oggi 26 dicembre 2019, giorno di Santo Stefano? Se non siete ancora soddisfatti delle grandi abbuffate che vi hanno tenuti quasi certamente a tavola per ore, tra il cenone della Vigilia e il pranzo di Natale, sarà interessante scoprire quali saranno i punti vendita con le saracinesche alzate anche in questa nuova giornata di festa. E’ possibile che all’improvviso un parente o un amico si aggiunga al vostro gruppo per la consueta tombolata. Se avete esagerato nel corso dell’esordio delle feste natalizie ed avete già consumato gran parte dei panettoni e Pandori che avevate messo da parte, è tempo di nuovi acquisti. Prima di imbattervi nel traffico cittadino però, è bene conoscere i supermercati e negozi aperti e gli orari che, come di consueto, in clima festivo tenderanno a subire delle variazioni. A Milano, il supermercato Il Gigante di Via Lorenteggio, 3 resterà aperto nel giorno di Santo Stefano dalle ore 8.00 alle 20.00, rispettando l’orario continuato. Aperto anche il Pam di Via Bazzini, 33 ma solo di mattina, dalle 9 alle 13.30. Chi vorrà invece spostarsi appena un po’ fuori città, sarà aperto il centro commerciale Fiordaliso di Rozzano, dalle 9 alle 21, con possibilità di concludere i propri acquisti per la tavola o, in alternativa, terminare – seppur con ritardo – gli ultimi (e probabilmente meno importanti) regali.

SUPERMERCATI APERTI A SANTO STEFANO A ROMA

La corsa all’ultimo acquisto anche nel giorno di Santo Stefano potrà riguardare anche i cittadini romani. Quali supermercati e negozi saranno aperti oggi 26 dicembre nella Capitale? E’ possibile che manchi ancora uno spumante con il quale brindare o l’ingrediente per completare l’ultima ricetta in vista del nuovo raduno della famiglia a tavola. Un salto nel più vicino supermercato però potrebbe trasformarsi in un’impresa. Quali saranno i negozi e centri commerciali che hanno deciso di tenere le serrande alzate oggi? Tra i supermercati aperti a Roma segnaliamo i due della catena Pam di Roma Ionio e Roma Torrino, i quali continueranno a garantire il servizio per l’intera giornata, ovvero con orario continuato dalle 9 alle 20. A qualcuno potrà venire in mente di approfittare del giorno festivo per recarsi da Ikea e comprare quel tavolino che tanto desiderava. Ora potrà farlo in quanto oggi i punti vendita di Roma Nord (Porta di Roma) e Roma Sud (Anagnina) resteranno aperti rispettivamente dalle 10 alle 21 e dalle 9 alle 21.

