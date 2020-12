Supermercati aperti a Santo Stefano, 26 dicembre 2020/ Roma e Milano: orari negozi

E’ probabile che anche nel giorno di Santo Stefano, 26 dicembre 2020, qualcuno sarà alla ricerca di supermercati e negozi aperti. Quest’anno le festività natalizie avranno senza dubbio un sapore differente, all’insegna delle distanze e delle tavolate purtroppo non ricche di commensali come avremmo voluto. Tuttavia, almeno chi ha la possibilità di trascorrere in famiglia anche il giorno del 26 dicembre, potrà cogliere l’occasione per trascorrere del tempo tra un avanzo ed un altro del pranzo di Natale e la consueta tombolata. Vi manca però proprio l’ultimo acquisto anche in occasione del fine settimana in vista? Ecco allora che potrebbe tornare utile la nostra consueta guida relativa alle aperture straordinarie di supermercati, negozi e centri commerciali anche nel giorno di festa.

Partiamo subito dalle grandi città come Roma dove nel giorno di Santo Stefano sarà possibile dedicare qualche momento anche allo shopping, purché in totale sicurezza, completando la spesa ad esempio presso il supermercato Panorama di via Aurelia, che rimarrà aperto fino alle 21.00. Aperto anche il Todis di via Trionfale, che osserverà l’orario 8.30-20.30 mentre il Conad Superstore di via Arola aprirà alle 8 per chiudere le serrande alle 21. Per lo shopping differente rispetto alla consueta spesa, spazio anche a Zara, nel negozio di via Collatina aperto dalle 10 alle 21, mentre OVS di via dell’Oceano Atlantico accoglierà la sua clientela dalle 10 alle 20.

SUPERMERCATI APERTI, SANTO STEFANO: SITUAZIONE A MILANO

Quasi certamente questo periodo festivo trascorso prettamente in famiglia avrà ridotto la possibilità di organizzare immancabili abbuffate e la consueta corsa all’ultimo acquisto anche nel giorno successivo al Natale. Come affronteranno il giorno di Santo Stefano i milanesi? E soprattutto, quasi supermercati e negozi resteranno aperti nel capoluogo lombardo nel giorno festivo di sabato 26 dicembre 2020? In queste giornate l’importante è prestare attenzione ed evitare assembramenti, ma un bel brindisi, in vista di un finale di anno non semplice non guasta mai. Ecco allora che potreste essere alla ricerca di un punto vendita aperto in questa giornata festiva ma quasi certamente potrebbe esservi utile sapere i supermercati che resteranno aperti. Tra i tanti segnaliamo il Gran Market di via Medeghino che accoglierà la propria clientela dalle 8.30 per le successive 12 ore. Aperto anche il negozio Naturasì di via Domenico Millelire dalle 8.30 alle 20. Gli acquisti potranno essere completati poi nel punto Carrefour Market di via Vincenzo Monti, aperto fino alle 23, così come da Unes di via Lazzaro Spallanzani che abbasserà le serrande solo alle 20.00.

